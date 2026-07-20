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「出場機会が得られる見込み」――15歳の神童JJ・ガブリエルがプレミアリーグデビューの資格を得たことを受け、マンチェスター・ユナイテッドでのデビューに向けた最新情報
ガブリエル、シニア出場へ一歩前進
ガブリエルは今シーズン、プレミアリーグの出場資格を得てマンチェスター・ユナイテッドのトップチームデビューに一歩近づいた。15歳の彼はクラブのアカデミーで最も有望な若手の一人と見なされているが、デビュー時期は未定だ。
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ガブリエルは今夏トップチーム練習に参加しておらず、プレシーズンレックサム戦の招集も外れた。それでも夏プログラムで「一定出場時間」を与えられる見込みで、その後に次のステップが判断される。 その後、クラブはU-21昇格の可否を判断。トップデビューは、その競争レベルにどう適応できるか次第となる。
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キャリック、10代選手に忍耐を呼びかけ
新任ヘッドコーチのマイケル・キャリックは、期待が高まるガブリエルの成長を慎重に管理する重要性を強調した。
「彼はまだ若すぎる。JJは本当に良い調子だ」とキャリックは語った。「JJは大きな才能の持ち主だ。それは明らかだし、U-18でも素晴らしいシーズンを送っている。我々は彼を非常に高く評価している。 しかし、彼を取り巻くすべてを適切に管理し、ステップアップのタイミングを見極める忍耐が不可欠だ。トレーニングでのパフォーマンスも良く、若い選手が台頭するのは喜ばしい。」
アカデミー責任者のダレン・フレッチャーもガブリエルの成長を評価しつつ、若手選手一人ひとりが異なる道を歩むと強調した。
「JJだけでなく、全員がプレシーズンに参加する力があります。誰が選ばれるか、彼が次に何が必要かは状況次第です。育成には変化が大切です。彼にはトップチームで輝いてほしいです。」
ユナイテッドはアカデミー出身のスター選手を守りたい考えだ。
ガブリエルはU-18プレミアリーグのシーズン最優秀選手に選ばれ、リーグ戦で21得点を挙げた。この活躍でユナイテッドアカデミーの有望株としての評価を確固たるものにした。クラブは彼の成長を急がず、トップチームデビュー前に段階的に higher level の試合へ慣れさせる方針だ。
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プレシーズンが次の試金石だ
選手自身も期待を和らげる素振りは見せず、今後のツアー参加を事実上確認した。ジミー・マーフィー最優秀若手選手賞を受賞した後、このフォワードはSNSに「プレシーズンで会おう」と投稿し、トップチームでの活躍をほのめかした。
ガブリエル以外にも、クラブは現在と未来に向けて多額の投資を続けており、アンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスが合計8500万ポンドで加入し、キャリック監督率いる中盤を補強した。ユナイテッドが次にローゼンボリとアトレティコ・マドリードとの対戦を控える中、15歳の彼がアカデミーでの活躍をトップチームでも発揮できるかどうかに、すべての注目が集まるだろう。
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