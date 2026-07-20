「出場機会が得られる見込み」――15歳の神童JJ・ガブリエルがプレミアリーグデビューの資格を得たことを受け、マンチェスター・ユナイテッドでのデビューに向けた最新情報

新任ヘッドコーチのマイケル・キャリックは、期待が高まるガブリエルの成長を慎重に管理する重要性を強調した。

「彼はまだ若すぎる。JJは本当に良い調子だ」とキャリックは語った。「JJは大きな才能の持ち主だ。それは明らかだし、U-18でも素晴らしいシーズンを送っている。我々は彼を非常に高く評価している。 しかし、彼を取り巻くすべてを適切に管理し、ステップアップのタイミングを見極める忍耐が不可欠だ。トレーニングでのパフォーマンスも良く、若い選手が台頭するのは喜ばしい。」

アカデミー責任者のダレン・フレッチャーもガブリエルの成長を評価しつつ、若手選手一人ひとりが異なる道を歩むと強調した。

「JJだけでなく、全員がプレシーズンに参加する力があります。誰が選ばれるか、彼が次に何が必要かは状況次第です。育成には変化が大切です。彼にはトップチームで輝いてほしいです。」



