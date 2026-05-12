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「出場時間が2倍になるのかは分からない」――ウスマン・デンベレは今シーズンPSGで先発9試合のみながら、ヴィティーニャやメイソン・グリーンウッドを抑えリーグ・アンの年間最優秀選手に選ばれた。
デムベレ、出場機会は限られていたものの賞を受賞
デンベレは今シーズン先発出場が少なかったものの、2025-26リーグ・アン最優秀選手に選ばれたことについて正当性を主張した。 今季リーグ戦9試合の先発ながら、PSGのウインガーが個人最高栄誉を再び手にした。チームメイトのヴィティーニャ、ヌノ・メンデス、マルセイユのグリーンウッドやトーヴァンらを抑え、2年連続の受賞となった。
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デンベレが批判に応える
この結果にファンや評論家は疑問を投げた。出場機会の少ない選手がなぜ最高個人賞を得たのか。授賞式後、デンベレはミックスゾーンで語った。出場時間を最大限に生かしたと主張し、議論に言及した。
「私がバロンドールを取ったことで、人々の見方は変わった」とフット・メルカートが伝えた。「何度も怪我をしたが、出場するたびにチームのために全力でプレーした。マルセイユ戦やリール戦でもそうだ。チームを助けようとしたんだ。 出場時間が2倍になるかは分からないが、選手たちが僕に投票してくれたことが嬉しい」
ヴィティーニャのジョーク
式典中、PSGのスター選手はチームメイトのヴィティーニャと和やかに過ごした。デムベレはMFの活躍を称えつつ、自身の得点不足が逆に足を引っ張ったと冗談交じりに語った。
RMC Sportによると、デムベルはこう語った。「家族、スタッフ、会長、ルイス・エンリケ監督に感謝したい。こんな監督の下で働けて幸運だ。彼は並外れている。ヴィティーニャにも感謝している。彼に賛辞を述べるよう頼まれたからね。彼は素晴らしいチームメイトだ。このトロフィーに値するが、ゴールがあればもっと良かっただろう」
これを受けたヴィティーニャも冗談で応じた。「彼にふさわしいよ。バロンドール受賞者だし、リーグ最高の選手だから。さっさと終わらせないと、彼（デンベレ）が汗だくになっちゃう。かわいそうだろ？」
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出場時間は限られていたが、大きなインパクトを残した
出場時間には議論があったが、デンベレの今シーズンは依然として輝かしい。リーグ・アン20試合で10ゴール6アシストを記録。シーズン後半、PSGの優勝を決定づける過程で彼の存在感は際立った。大舞台で決定機を創る力が投票者を惹きつけ、受賞につながった。
また、PSGの20歳FWデシレ・ドゥエもリーグ・アン最優秀若手選手賞を2年連続で受賞した。