式典中、PSGのスター選手はチームメイトのヴィティーニャと和やかに過ごした。デムベレはMFの活躍を称えつつ、自身の得点不足が逆に足を引っ張ったと冗談交じりに語った。

RMC Sportによると、デムベルはこう語った。「家族、スタッフ、会長、ルイス・エンリケ監督に感謝したい。こんな監督の下で働けて幸運だ。彼は並外れている。ヴィティーニャにも感謝している。彼に賛辞を述べるよう頼まれたからね。彼は素晴らしいチームメイトだ。このトロフィーに値するが、ゴールがあればもっと良かっただろう」

これを受けたヴィティーニャも冗談で応じた。「彼にふさわしいよ。バロンドール受賞者だし、リーグ最高の選手だから。さっさと終わらせないと、彼（デンベレ）が汗だくになっちゃう。かわいそうだろ？」