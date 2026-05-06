出場停止で事態激化！メキシコ代表、自国スターにW杯出場停止を示唆

同協会は水曜朝（現地時間）、集合に現れない選手は全員ワールドカップ出場資格を剥奪すると発表した。ハビエル・アギーレ監督は4月28日、メキシコリーグの選手20名で代表メンバーを発表した。しかし招集は公式期間外で、クラブの重要な試合と重なっている。

この日程に反発したデポルティーボ・グアダラハラの会長は火曜夜、Xに「合意は全当事者が守って初めて有効」と投稿。影響を受ける同クラブの5選手については「明日朝、クラブ施設に集合させるようスポーツ部門に指示した」と明かした。