リーグMXのトップクラブがシーズン佳境を迎える中、メキシコサッカー連盟（FMF）は国内組の代表選手に水曜夜からの短期合宿参加を義務付け、不参加には厳罰を科すと警告した。
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出場停止で事態激化！メキシコ代表、自国スターにW杯出場停止を示唆
同協会は水曜朝（現地時間）、集合に現れない選手は全員ワールドカップ出場資格を剥奪すると発表した。ハビエル・アギーレ監督は4月28日、メキシコリーグの選手20名で代表メンバーを発表した。しかし招集は公式期間外で、クラブの重要な試合と重なっている。
この日程に反発したデポルティーボ・グアダラハラの会長は火曜夜、Xに「合意は全当事者が守って初めて有効」と投稿。影響を受ける同クラブの5選手については「明日朝、クラブ施設に集合させるようスポーツ部門に指示した」と明かした。
メキシコ代表のW杯メンバー：国内リーグ12名、欧州・その他リーグ14名
『The Athletic』によると、ノミネート選手12名は代表入り確定見込み。 ただしデポルティーボ・トルーカの選手たちは、約1か月後に迫る本大会を目指し、クラブのリーグプレーオフやCONCACAFチャンピオンズカップの重要な試合を欠場する見込み。協会広報担当者は、ヨーロッパやメキシコ国外のリーグから14名が加わり、最終メンバーが確定すると発表した。
メキシコ代表はガーナ（5月23日）、オーストラリア（5月31日）、セルビア（6月4日）と親善試合を行う。 6月11日にメキシコシティで南アフリカと開幕戦を行い、その後グループAで韓国とチェコと対戦する。メキシコは米国、カナダとともに大会を共催する。