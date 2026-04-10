「彼はW杯を辞退すべきだ。自分のプレーに違和感を覚えたら、再び準備万端になるまで自分と向き合わなければならない」とカーンは木曜夜、スカイの番組『トリプル ― ハーゲドルン・フットボールトーク』で語った。
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「出場を見送るべきだ」：FCバイエルン・ミュンヘンの元会長がジャマル・ムシアラにW杯出場を控えるよう助言
ムシアラは昨夏、クラブワールドカップのパリ・サンジェルマン戦で腓骨を骨折。1月中旬まで戦線離脱した。23歳の彼はゆっくりとだが着実にピッチへ戻っている。しかし、まだ以前のレベルにはない。
ヴィンセント・コンパニー監督は彼を慎重に起用し、90分間出場したのは1試合だけだ。ドイツ代表の直近の合宿でもユリアン・ナーゲルスマン監督は招集を見送った。
「彼の能力は知っている。あの重傷から身体だけでなく精神面でも100％の状態で1対1に挑めるのかが重要だ」とカーンは語った。
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ジャマル・ムシアラ？「コンディションを取り戻す必要がある」
元バイエルンCEOはムシアラに、米・メキシコ・カナダ開催の今大会を意図的に欠場し、完全なコンディション回復に専念するよう助言した。カーンは「選手なら皆考える。ワールドカップが現実的な目標か、まず以前のレベルに戻るべきか」と語った。
元ドイツ代表のディートマー・ハマンも同意見だ。彼は23歳のムシアラが大きな課題に直面していると指摘する。ワールドカップまで時間がないからだ。「今のムシアラにワールドカップは課題ではない。まずはコンディションを取り戻すことが先決だ。それができれば結果はついてくる。だが時間は少ない。あと7週間しかない」 今はすべてが完璧に進まなければならない。」
ナゲルスマン監督は5月12日に代表メンバー26名を発表し、6月上旬にFIFAへ最終メンバーを提出する予定だ。
2026年ワールドカップ：日程
日付
ラウンド
6月11日～27日
グループステージ
6月28日～7月3日
ラウンド16
7月4日～7日
ラウンド16
7月9日～11日
準々決勝
7月14日～15日
準決勝
7月18日
3位決定戦
7月19日
決勝