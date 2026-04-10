「出場を見送るべきだ」：FCバイエルン・ミュンヘンの元会長がジャマル・ムシアラにW杯出場を控えるよう助言

ムシアラは昨夏、クラブワールドカップのパリ・サンジェルマン戦で腓骨を骨折。1月中旬まで戦線離脱した。23歳の彼はゆっくりとだが着実にピッチへ戻っている。しかし、まだ以前のレベルにはない。

ヴィンセント・コンパニー監督は彼を慎重に起用し、90分間出場したのは1試合だけだ。ドイツ代表の直近の合宿でもユリアン・ナーゲルスマン監督は招集を見送った。

「彼の能力は知っている。あの重傷から身体だけでなく精神面でも100％の状態で1対1に挑めるのかが重要だ」とカーンは語った。