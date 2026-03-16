出場からわずか2分で乱闘！ルーカス・ポドルスキが交代直後に感情を爆発させた

ポドルスキはミハル・ガスパリック監督によってロスタイムに投入され、直後に相手選手のストラトス・スヴァルナスとマイケル・アメヤウと激しいボール争奪戦を繰り広げた。その際、アメヤウが40歳のポドルスキの首元を掴んだ。ポドルスキが倒れると、相手選手は再び腕で彼の胸を軽く叩いた。

これに対しポドルスキは激高し、手を出すとアメヤウの腹部を殴った。主審のパヴェウ・ラツコフスキは、ドイツ代表として130試合に出場したこの選手に対し、投入からわずか2分後にレッドカードを提示した。プロキャリアで5度目の退場処分となったポドルスキは、厳しい出場停止処分を受ける見通しだ。