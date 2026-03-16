ルカス・ポドルスキは、ポーランドのエクストラクラサで自制心を失ってしまった。所属するゴルニク・ザブジェがラコフ・チェストホヴァとの首位決戦で3-1で勝利した試合で、2014年ワールドカップ優勝経験を持つこの選手は、途中出場して間もなく、暴行行為により退場処分を受けた。
IMAGO / Newspix
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出場からわずか2分で乱闘！ルーカス・ポドルスキが交代直後に感情を爆発させた
ポドルスキはミハル・ガスパリック監督によってロスタイムに投入され、直後に相手選手のストラトス・スヴァルナスとマイケル・アメヤウと激しいボール争奪戦を繰り広げた。その際、アメヤウが40歳のポドルスキの首元を掴んだ。ポドルスキが倒れると、相手選手は再び腕で彼の胸を軽く叩いた。
これに対しポドルスキは激高し、手を出すとアメヤウの腹部を殴った。主審のパヴェウ・ラツコフスキは、ドイツ代表として130試合に出場したこの選手に対し、投入からわずか2分後にレッドカードを提示した。プロキャリアで5度目の退場処分となったポドルスキは、厳しい出場停止処分を受ける見通しだ。
ルカス・ポドルスキはゴルニク・ザブジェで今季初ゴールを待ち望んでいる
40歳の彼にとって、スポーツ面では波乱に満ちたシーズンが続いている。ゴルニクでの5年目となるポドルスキは、現在控え選手としての立場にある。これまでにリーグ戦12試合に出場したが、フル出場（90分間）を果たした試合は1試合もない。このストライカーは、今シーズン初ゴールをまだ待ち続けている。
ホームでの勝利により、ザブジェはポーランド1部リーグの優勝争いに引き続き加わっている。同クラブはラコフを抜き、現在リーグ4位につけている。25節を終えた時点で、首位ザグレビエ・ルビンとの勝ち点差は3ポイントだ。ザブジェは1988年以来となる初優勝を目指している。
ゴルニク・ザブジェにおけるルーカス・ポドルスキの成績データ
使用回数 130 得点 25 アシスト 22 イエローカード 24 退場 1
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