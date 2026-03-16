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Lukas Podolski Gornik Zabrze 2026IMAGO / Newspix
Falko Blöding

翻訳者：

出場からわずか2分で乱闘！ルーカス・ポドルスキが交代直後に感情を爆発させた

今シーズン、ルーカス・ポドルスキはピッチ上での活躍で話題を呼んでいるわけではない。むしろ、ある苛立ちから出た行動が注目を集めている。

ルカス・ポドルスキは、ポーランドのエクストラクラサで自制心を失ってしまった。所属するゴルニク・ザブジェがラコフ・チェストホヴァとの首位決戦で3-1で勝利した試合で、2014年ワールドカップ優勝経験を持つこの選手は、途中出場して間もなく、暴行行為により退場処分を受けた。

  • ポドルスキはミハル・ガスパリック監督によってロスタイムに投入され、直後に相手選手のストラトス・スヴァルナスとマイケル・アメヤウと激しいボール争奪戦を繰り広げた。その際、アメヤウが40歳のポドルスキの首元を掴んだ。ポドルスキが倒れると、相手選手は再び腕で彼の胸を軽く叩いた。

    これに対しポドルスキは激高し、手を出すとアメヤウの腹部を殴った。主審のパヴェウ・ラツコフスキは、ドイツ代表として130試合に出場したこの選手に対し、投入からわずか2分後にレッドカードを提示した。プロキャリアで5度目の退場処分となったポドルスキは、厳しい出場停止処分を受ける見通しだ。

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  • ルカス・ポドルスキはゴルニク・ザブジェで今季初ゴールを待ち望んでいる

    40歳の彼にとって、スポーツ面では波乱に満ちたシーズンが続いている。ゴルニクでの5年目となるポドルスキは、現在控え選手としての立場にある。これまでにリーグ戦12試合に出場したが、フル出場（90分間）を果たした試合は1試合もない。このストライカーは、今シーズン初ゴールをまだ待ち続けている。

    ホームでの勝利により、ザブジェはポーランド1部リーグの優勝争いに引き続き加わっている。同クラブはラコフを抜き、現在リーグ4位につけている。25節を終えた時点で、首位ザグレビエ・ルビンとの勝ち点差は3ポイントだ。ザブジェは1988年以来となる初優勝を目指している。

  • ゴルニク・ザブジェにおけるルーカス・ポドルスキの成績データ

    使用回数130
    得点25
    アシスト22
    イエローカード24
    退場1
ヨーロッパカンファレンス・リーグ
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