モウリーニョが、今夏にビニシウスがマドリー残留を延長する決断を下すきっかけとなった、率直な会話の内容を明かした。ウインガーのビニシウスはそれまでのレアル・マドリーとの契約が残り12カ月となっており、来年にはサンティアゴ・ベルナベウをフリー移籍で離れる可能性があった。

アーセナルはこの状況を把握し、冬の間に契約交渉が停滞したあと、選手側と接触した。アーセナルはこのブラジル人を前線に加えたいミケル・アルテタの意向もあり、衝撃的な獲得を実現できるとの期待を持ち続けていた。しかし、ビニシウスは6年契約にサインし、2032年までこのスペインの強豪に残ることを選んだ。