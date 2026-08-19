AFP
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「出て行くな、その価値はない」 レアル・マドリー指揮官ジョゼ・モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールのアーセナル移籍を阻止した経緯を明かす
モウリーニョがヴィニシウスの契約介入の詳細を明かす
モウリーニョが、今夏にビニシウスがマドリー残留を延長する決断を下すきっかけとなった、率直な会話の内容を明かした。ウインガーのビニシウスはそれまでのレアル・マドリーとの契約が残り12カ月となっており、来年にはサンティアゴ・ベルナベウをフリー移籍で離れる可能性があった。
アーセナルはこの状況を把握し、冬の間に契約交渉が停滞したあと、選手側と接触した。アーセナルはこのブラジル人を前線に加えたいミケル・アルテタの意向もあり、衝撃的な獲得を実現できるとの期待を持ち続けていた。しかし、ビニシウスは6年契約にサインし、2032年までこのスペインの強豪に残ることを選んだ。
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「スペシャル・ワン」がブラジル人に送る重要な助言
ジョゼ・モウリーニョは、『El Chiringuito』のジョゼップ・ペドレロル氏とのインタビューで、ヴィニシウスをアーセナルの触手から遠ざけるうえで自身が果たした役割について明かした。“スペシャル・ワン”は、契約延長が完全に自分のおかげだったという見方を否定し、このFWはレアル・マドリーに恋をしているのだと強調した。一方で、このポルトガル人指揮官は、スペインに残るよう説得する手助けをするため、本人と直接かつ率直な話し合いをしたことは認めた。
「もちろん彼とは話した。だが、ヴィニシウスはレアル・マドリーに恋をしている」とモウリーニョは明かした。「私が彼に伝えた唯一のことはこうだ。『ヴィニ、どこに行きたいんだ？ 君はブラジルにいて、レアル・マドリーしか知らない……レアル・マドリーを本当に理解するのは、そこを離れてからだ。離れた時に初めて、レアル・マドリーが何であるかに気づく。出て行くな。その価値はない』」
チームの成長が、ウインガーの残留を後押しした
アーセナルは、マドリーとヴィニシウスの交渉が決裂したことで契約成立への期待を強めていたが、最終的に選手本人はモウリーニョ体制下でのチームの歩みに好感触を抱いた。レアル・マドリーの指揮官は、チーム内の前向きな環境と強い労働倫理が、このアタッカーの将来を確保する上で重要な役割を果たしたと説明した。
「彼が感じてきたのは、グループの成長や、我々がどのように取り組み、発展してきたかという点であり、それが彼にとって非常に重要な感覚を与えたのだと思う」とモウリーニョは付け加えた。「ヴィニシウスはもう一台のマシーンのような存在だ。彼の仕事ぶりを見るのは喜びだよ。我々には多くのクオリティーがある」
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レアル・マドリーにリーガ開幕戦が待つ
長期的な将来が確固たるものとなった中、ヴィニシウスは先週、デポルティボ・ラ・コルーニャ戦とシャルケ戦のプレシーズン親善試合でマドリーの一員として実戦復帰を果たした。今後は、モウリーニョ率いるチームが土曜日にエスパニョールとのアウェー戦でリーガ開幕を迎える中、その一戦でも重要な役割を担うことが期待される。
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