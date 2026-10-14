28歳のセンターバックは、火曜日にユナイテッドがチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、衝撃を呼んだ。スタジアムで放送局の取材に直接応じたアルゼンチン代表DFは、クラブが現在苦境に陥っている責任は経営陣にあると明言し、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しした。

マルティネスの驚くべき発言は、ユナイテッドの最近の移籍市場での動きに対する強い不満をあらわにした。ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、カルロス・バレバを総額1億5500万ポンドで獲得したにもかかわらず、最高レベルで戦うにはチームに一流の戦力が著しく不足していると、このDFは感じている。

不満を公然と表明したことに、オールド・トラッフォードの首脳陣は激怒していると報じられている。シーズン開幕からの低迷でマイケル・キャリック監督がすでに大きな重圧にさらされるなか、DFが公に異議を唱えたことで、クラブはさらなる混乱に陥った。



