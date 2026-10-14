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処分が迫る！マンチェスター・ユナイテッド、アトレティコ・マドリー戦での敗北後にクラブ首脳陣を痛烈に批判したリサンドロ・マルティネスを懲戒処分へ
厳しい結果を受け入れる
28歳のセンターバックは、火曜日にユナイテッドがチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、衝撃を呼んだ。スタジアムで放送局の取材に直接応じたアルゼンチン代表DFは、クラブが現在苦境に陥っている責任は経営陣にあると明言し、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスを名指しした。
マルティネスの驚くべき発言は、ユナイテッドの最近の移籍市場での動きに対する強い不満をあらわにした。ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、カルロス・バレバを総額1億5500万ポンドで獲得したにもかかわらず、最高レベルで戦うにはチームに一流の戦力が著しく不足していると、このDFは感じている。
不満を公然と表明したことに、オールド・トラッフォードの首脳陣は激怒していると報じられている。シーズン開幕からの低迷でマイケル・キャリック監督がすでに大きな重圧にさらされるなか、DFが公に異議を唱えたことで、クラブはさらなる混乱に陥った。
- AFP
懲戒処分は「避けられない」
ユナイテッドの幹部は、率直に批判を口にしたこのDFに対し、厳しい措置を取る準備を進めている。『アスレティック』の報道によると、クラブ関係者は、試合後の言動に対する相当額の罰金は避けられないとみている。
このDFは批判を撤回せず、複数のテレビインタビューでも繰り返したことで、クラブを難しい立場に追い込んだ。懲戒処分として先発から外すことも真剣に検討されており、ユナイテッドの直近の国内の試合ではベンチに回る可能性がある。
この重大な規律違反によって、マルティネスがマンチェスターに長くとどまる見通しは、事実上絶たれたようだ。『アスレティック』は、2027年に満了する現行契約を延長する望みは、今やほぼなくなったと指摘した。夏に資金確保のため売却されるか、最終的にフリーで移籍するかにかかわらず、その去就が注目される形での退団の可能性は高まっている。
批判を浴びる取締役会
マルティネスには罰金が科される見通しだが、今回の怒りの表出は、ウィルコックスの体制を巡ってクラブ内部に実際に不満があることを浮き彫りにした。フットボールディレクターの同氏は困難な時期を過ごしており、以前にはルベン・アモリム前監督が突然解任される前に同監督と衝突していた。
ユナイテッドは複数の主要な獲得候補を逃し、さらに故障がちなベンヤミン・シェシュコを支える新たなストライカーの獲得も見送った。その結果、スカッドのバランスが目に見えて崩れている。ライバルのマンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシーはいずれも直近の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドを上回る額を投じており、ロッカールームでの不満を強めている。
マルティネスの契約状況も、今後の行方を一層不透明にしている。クラブは契約を2028年まで延長できるオプションを持つものの、主要幹部との関係がこじれており、このアルゼンチン人選手のプレミアリーグでの日々は混乱のうちに終わりを迎えるかもしれない。
- Getty Images Sport
ヨークシャーへの重要な遠征
マンチェスター・ユナイテッドは早急に気持ちを切り替え、日曜日にエランド・ロードで宿敵リーズ・ユナイテッドと対戦する。自身の進退を巡る厳しい視線が強まる中、キャリック監督には勝利がどうしても必要だ。すでにエディ・ハウやアントニオ・コンテといった著名な監督が、オールド・トラッフォードでの監督就任候補として取り沙汰されている。
この重要なプレミアリーグの一戦で、マルティネスが試合の登録メンバーから外されるかどうかは、まだ分からない。しかし、クラブを現在覆う混乱を鎮めたいのであれば、キャリック監督にとって国内での勝利は不可欠だ。
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