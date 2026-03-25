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「冷静かつ容赦ない」――「接戦」となった女子チャンピオンズリーグのチェルシー戦を制したアーセナルに、レネー・スレガースから絶賛の声
前回王者は依然として無敵だ
オランダ人監督は、序盤の猛攻を凌ぎ、欧州カップ戦の試合で圧倒的なリードを築いた選手たちを絶賛した。チェルシーが序盤に2度ポストを叩く場面があったものの、スティナ・ブラックステニウス、クロエ・ケリー、アレッシア・ルッソのゴールにより、前回王者は試合を支配し、最終的に3-1で勝利を収めた。
- AFP
スレガース、アーセナルの決定力の高さを称賛
試合終了のホイッスルが鳴った後、BBCスポーツの取材に応じたスレガースは次のように語った。「今日の試合は非常に接戦でした。両チームともチャンスがありました。私たちはチャンスを確実にものにし、容赦のないプレーを見せました。試合の流れは何度か変わりました。相手は素晴らしいスタートを切りましたが、私たちは試合に食らいつきました。時には激しい攻防もあり、中央エリアでは時間とスペースがほとんどなく、厳しい場面もありました。」
この夜はルッソにとって特に特別な夜となった。彼女の終盤のゴールが、アーセナルにスタンフォード・ブリッジへ持ち込むための決定的な2点差をもたらしたからだ。このゴールには歴史的な意義もあった。ルッソのゴールは今シーズンのチャンピオンズリーグ通算8点目となり、同大会の1シーズンにおけるイングランド人選手最多得点の新記録を樹立したからだ。
個人としての栄誉にもかかわらず、このストライカーは慢心することを拒み、次のように語った。「2点リードしていても、一瞬で状況が変わることは私たちも十分承知している。まだ決着がついたわけじゃない。しっかり準備をして、この試合から何を改善できるかを見極めなければならない。相手は素晴らしいスタートを切ったから、そこをしっかりと抑え込まなければならない。」
ボンパストール、審判の判定に激怒
アーセナルが勝利を祝う一方、チェルシーのソニア・ボンパストール監督は、審判の判定の質が低いと感じ、不満を露わにした。ブルーズはヴィール・ブールマンのゴールが取り消されたが、同監督は、主審の早すぎる笛がVARによる適切な介入を妨げたとの見解を示した。
彼女は次のように語った。「十分とは言えない。チャンピオンズリーグの準々決勝を戦うなら、最高の審判が必要だ。特にVARがあるなら尚更だ。取り消されたゴールが実際には有効だったというのは、正気の沙汰ではないと思う。VARが判定を確認する前に主審が笛を吹いてしまった。VARがあることを知っているなら、まずはゴールを認めるべきだ。もし反則があってゴールが認められないなら、その時点で取り消せばいい。 だから、今回の審判の対応は不十分だったと思う。」
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次は何が待っているのでしょうか？
アーセナルがこれまでの成果に安住している暇はない。国内リーグの重要な一戦が目前に迫っているからだ。 今週末の土曜日、アーセナルはトッテナム・ホットスパーをホームに迎える。この一戦は、WSL優勝への望みにとって極めて重要な意味を持つ。全大会通じて10連勝を達成したアーセナルは、現在国内で最も好調なチームだ。しかし、チェルシー戦はまだ半分しか終わっていないことを彼らは理解している。来週水曜日にスタンフォード・ブリッジで行われる第2戦では、ボンパストール率いるチームからの激しい反撃が予想されるからだ。