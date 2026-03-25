「冷静かつ容赦ない」――「接戦」となった女子チャンピオンズリーグのチェルシー戦を制したアーセナルに、レネー・スレガースから絶賛の声

試合終了のホイッスルが鳴った後、BBCスポーツの取材に応じたスレガースは次のように語った。「今日の試合は非常に接戦でした。両チームともチャンスがありました。私たちはチャンスを確実にものにし、容赦のないプレーを見せました。試合の流れは何度か変わりました。相手は素晴らしいスタートを切りましたが、私たちは試合に食らいつきました。時には激しい攻防もあり、中央エリアでは時間とスペースがほとんどなく、厳しい場面もありました。」

この夜はルッソにとって特に特別な夜となった。彼女の終盤のゴールが、アーセナルにスタンフォード・ブリッジへ持ち込むための決定的な2点差をもたらしたからだ。このゴールには歴史的な意義もあった。ルッソのゴールは今シーズンのチャンピオンズリーグ通算8点目となり、同大会の1シーズンにおけるイングランド人選手最多得点の新記録を樹立したからだ。

個人としての栄誉にもかかわらず、このストライカーは慢心することを拒み、次のように語った。「2点リードしていても、一瞬で状況が変わることは私たちも十分承知している。まだ決着がついたわけじゃない。しっかり準備をして、この試合から何を改善できるかを見極めなければならない。相手は素晴らしいスタートを切ったから、そこをしっかりと抑え込まなければならない。」