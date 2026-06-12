ワールドカップの開幕に合わせて、メキシコシティ・スタジアム外で学生や「ブラックブロック」のデモ隊と警察が小規模な衝突を繰り返した。
木曜夜、メキシコ・米国・カナダ共催の2026年ワールドカップが開幕した。
スポーツ紙「アス」によると、メキシコ対南アフリカ戦のテレビ中継には映らなかった不祥事がスタジアム周辺で発生した。
スタジアム内でファンが祝賀ムードに沸く一方、近隣の通りでは衝突やデモが発生した。
写真には、炎に包まれた人物が写っていた。
現場では放火や投石、殴り合いも発生した。
ワールドカップの開幕に合わせて、メキシコシティ・スタジアム外で学生や「ブラックブロック」のデモ隊と警察が小規模な衝突を繰り返した。
木曜夜、メキシコ・米国・カナダ共催の2026年ワールドカップが開幕した。
スポーツ紙「アス」によると、メキシコ対南アフリカ戦のテレビ中継には映らなかった不祥事がスタジアム周辺で発生した。
スタジアム内でファンが祝賀ムードに沸く一方、近隣の通りでは衝突やデモが発生した。
写真には、炎に包まれた人物が写っていた。
現場では放火や投石、殴り合いも発生した。
参加グループには学生、行方不明者の親族、教師、フェミニスト活動家、退職者が含まれていた。
また、メキシコシティのスタジアムから数キロしか離れていないカルタダ・デ・ティラパン通りでは、ライトレールの線路と道路を隔てる柵を取り外そうとする人々もいた。
行方不明者の家族らは、2006年以降の連邦政府による組織犯罪対策で13万人以上が失踪したと訴えた。
参加者は一部のバリケードを撤去し、スタジアム周辺で警察と対峙する際に使用した。
メキシコシティ市民安全局によると、開会式中のスタジアム警備のため約7500人の治安要員が動員された。
当局によると、集まった約800人のデモ隊のうち、マスクを着けた約200人がスタジアム外で騒乱を起こした。
抗議グループは、政府が行方不明者の捜索を怠っているとして批判し、年金改革、教員退職法の廃止、人権侵害への抗議、教育労働組合員の給与引き上げなど、多岐にわたる要求を掲げた。