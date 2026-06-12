ワールドカップの開幕に合わせて、メキシコシティ・スタジアム外で学生や「ブラックブロック」のデモ隊と警察が小規模な衝突を繰り返した。

木曜夜、メキシコ・米国・カナダ共催の2026年ワールドカップが開幕した。

スポーツ紙「アス」によると、メキシコ対南アフリカ戦のテレビ中継には映らなかった不祥事がスタジアム周辺で発生した。

スタジアム内でファンが祝賀ムードに沸く一方、近隣の通りでは衝突やデモが発生した。

写真には、炎に包まれた人物が写っていた。

現場では放火や投石、殴り合いも発生した。