サッカー場はカメラに捉えられる感情で溢れており、サウジ・リーグ第27節では、喜び、悲しみ、感謝、あるいは怒りなど、さまざまな感情が込められた数多くの印象的なシーンが見られた。
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写真で見るハイライト…ロナウドが100ゴール達成を祝う…インザーギが激怒…そしてミティの初活躍
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スターの急浮上……しかし！
この節の最大の注目試合は、金曜日にアル・オウル・パーク・スタジアムで行われたアル・ナスル対アル・ナジュマ戦であり、アル・ナスルが5対2の大勝を収めた。
大差での勝利にもかかわらず、試合は大きな盛り上がりを見せた。特に前半終了間際、最下位のアル・ナジュマが首位アル・ナスルに先制したが、その後アル・ナスルが立て続けに2点を奪い返した。
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アル・ハムダン祭
アル・ナスルの同点ゴールは、前半のアディショナルタイムにアブドゥッラー・アル・ハムダンが決めたものだったが、ゴールそのものよりもさらに注目を集めたのはそのゴール後のパフォーマンスだった。
得点後、アル・ハムダンは素早くボールを手にすると、ナスのエンブレムを指差し、指を1本立てて「アル・アラムイ（世界一）」がライバルたちに勝っていることを示した。
このゴールパフォーマンスは、ナスルのサポーターの間で大きな歓喜を呼んだ。特に、同選手がわずか2ヶ月前に、宿敵であるアル・ヒラルから移籍してきたばかりだったためである。
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マニの二面性
次の攻撃で、セネガル代表のサディオ・マネがアル・ナスルの2点目を決めた後、後半のアディショナルタイムにはチームの5点目、自身2点目となるゴールを挙げた。
マニは今シーズン、特にポルトガル人スターのジョアン・フェリックスが出場停止で欠場した中、アル・ナセルにとって不可欠な存在であることを引き続き証明した。
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ロナウドの100ゴール
もう1つの2得点記録は、ポルトガルのスター、クリスティアーノ・ロナウドが達成したもので、彼は3点目をPKで、4点目をペナルティエリア内からの見事なシュートで決めた。
ロナウドは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除した後、2023年1月にフリー移籍でアル・ナセルに加入して以来、サウジ・ロシェンリーグでの通算100試合出場を達成し、最高の形でその節目を祝った。
これにより、「マデイラのロケット」はロシェン・リーグでのアル・ナスルでの通算97ゴールに到達し、同大会での通算100ゴール達成まであと3ゴールと迫った。
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ロナウド、ドンガに激怒
しかし、ロナウドは喜びを感じると同時に、アル・ナジュマのMF、エジプト人選手ナビル・エマド・ドンジャに対して怒りも覚えた。
このポルトガル人スターは、前半が0-0のスコアで推移していた際、ドンガが2度も負傷を装ったことに対して怒りを露わにした。
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ロナウドの祝賀
しかし、ロナウドが2ゴールを決め、チームが勝利を収め、サウジ・リーグの首位を独走するようになったことで、そうしたネガティブな感情は完全に消え去ったことは間違いない。
そのことは、「ドン」ことロナウドの行動にも表れていた。試合終了後、彼はアル・ナスのサポーターのもとへ歩み寄り、勝利のたびに恒例となっているように彼らと共に祝福を分かち合い、その背後にはチームメイト全員が控えていた。
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意外な提携
一方、アル・ヒラルは土曜日、キングダム・アリーナで行われたタアウーンとの試合で2-2の引き分けに終わり、サウジ・リーグ優勝争いにおける立場が厳しくなった。
この引き分けにより、アル・ヒラルの勝ち点は65となったが、残り7節を残して首位アル・ナスルに5ポイント差をつけられ、3位のアル・アハリには得失点差のみで上回っている状況となった。
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ミティの最初の目標
苦戦はしたものの、コートジボワール出身のFWモハメド・カデル・ミティは、前半終了間際にアル・ヒラルの先制ゴールを決め、ここ最近で最高の夜の一つを過ごした。
このゴールは、ミティが昨年1月にヒラルに加入して以来初となるもので、チームでの5試合目、そしてロシェン・リーグでの初先発での初ゴールとなった。
奇妙なことに、このコートジボワール人FWは当初、この試合に出場する予定ではなかった。しかし、試合開始前にフランス人FWカリム・ベンゼマが突然負傷したことで出場機会を得て、そしてゴールを決めたのである。
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レオナルドのゴール……そして逃したチャンス
アル・ヒラルの2点目はブラジル人FWマルコス・レオナルドが決め、同点に追いついたが、その後勝利を収めるには至らなかった。
レナード自身は同点ゴールを決める前に数多くのチャンスを逃しており、そのうちの1つは、ミティのゴール直後に「ザ・リーダー」に2-0のリードをもたらすに十分なものであった。
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インザジの怒り
こうした一連の出来事が、アル・ヒラルの監督であるイタリア人のシモーネ・インザーギを、テクニカルエリアに立ちながらピッチ脇で激怒させたことは間違いない。
しかし、その怒りは、タアウーンが先制した直後、ゴールキーパーのマイソンが不在でゴールが空いていたにもかかわらず、ディフェンダーのハッサン・テンブクティが同点ゴールを決め損なった瞬間に頂点に達した。