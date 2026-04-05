アル・ナスルの同点ゴールは、前半のアディショナルタイムにアブドゥッラー・アル・ハムダンが決めたものだったが、ゴールそのものよりもさらに注目を集めたのはそのゴール後のパフォーマンスだった。

得点後、アル・ハムダンは素早くボールを手にすると、ナスのエンブレムを指差し、指を1本立てて「アル・アラムイ（世界一）」がライバルたちに勝っていることを示した。

このゴールパフォーマンスは、ナスルのサポーターの間で大きな歓喜を呼んだ。特に、同選手がわずか2ヶ月前に、宿敵であるアル・ヒラルから移籍してきたばかりだったためである。