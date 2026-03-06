Getty Images Sport
「冗談を言い合うのが大好きなんだ！」－パトリス・エヴラ、アーセナルを「嫌っている」との噂を否定し、マンチェスター・シティとのプレミアリーグ優勝争いにおいてミケル・アルテタ率いるチームに「不正をして時間を浪費しろ」と挑発
勢いの決定的な転換
プレミアリーグ優勝争いが激化した。マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに引き分けに終わり、優位を北ロンドンのアーセナルに明け渡したのだ。 アーセナルはこの失態を活かし、ブライトンとの激闘を制した。この結果にエブラは感銘を受けた。オールド・トラッフォードで5度の優勝を経験したフランス人元選手は、かつて「対戦しやすい」相手だったガンナーズが、今や「醜い」アウェイ勝利を掴み取る能力こそが、優勝候補の証だと指摘した。しかし、エミレーツスタジアムには、過去のシーズン終盤での失速の記憶が今も重くのしかかっている。
冗談と『Netflix』を絡めた皮肉
エブラは長年続くアーセナルの敵役としての評判について言及し、自身の発言が決して個人的なものではないと説明した。44歳の元選手はステーク誌のインタビューでこう語った。「人々は俺がアーセナルを嫌っていると思うが、単に冗談を言い合うのが好きなだけだ。現役時代はアーセナルは対戦しやすい相手だったが、時代は変わった」 マンチェスター・シティのノッティンガム・フォレスト戦引き分けは大きな追い風だ。ブライトンに多くのチャンスがあったとはいえ、アーセナルが勝った。これがプレミアリーグ優勝チームの証だ。私は5度優勝している。アウェイでの勝利は時に醜いものになることもある。マンシティが差を縮める好機だったが、まだ決着はついていない。しかしブライトン戦での勝利はアーセナルにとって非常に大きかった」
また彼は、クラブをNetflixに例えた自身のジョーク（ファンが常に「次のシーズン」を待ち望む様子）にも触れつつ、成功への願いを改めて表明した。「さあアーセナル、今年はできるぞ」とエブラは語り、慎重な注釈を添えた。「また失敗しても驚かない。ただそうならないことを願うだけだ」
結果をDNAよりも優先する
元ディフェンダーは、アーセナルがペップ・グアルディオラ率いるチームを王座から引きずり下ろすには「美しいサッカー」を放棄すべきだと主張する。エブラはアルテタ監督がクラブのビジュアルアイデンティティよりもトロフィーを優先すべきだと論じた。エブラはこう述べた：「彼らが良いサッカーをしなくても、時間を浪費しても、不正を働いても構わない。どんな手段を使ってもプレミアリーグを勝ち取る必要がある」 ミケル・アルテタは誰かを喜ばせるためにここにいるのではない。勝つためにいるのだ。たとえセットプレーによる勝利であっても、彼らは勝たねばならない。時には、大きなトロフィーを意味するなら、クラブのDNAを脇に置く必要がある」
最後の難関
プレミアリーグで7ポイントのリードを保ち、残り8試合となったアーセナルは、2004年以来続く優勝の空白期間に終止符を打つ態勢を整えている。リーグ戦に注力する一方で、クラブは全大会で優勝争いを続けており、次なるタイトル獲得の機会は3月22日に開催されるカラバオカップ決勝でのマンチェスター・シティ戦となる。
