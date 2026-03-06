「冗談を言い合うのが大好きなんだ！」－パトリス・エヴラ、アーセナルを「嫌っている」との噂を否定し、マンチェスター・シティとのプレミアリーグ優勝争いにおいてミケル・アルテタ率いるチームに「不正をして時間を浪費しろ」と挑発

エブラは長年続くアーセナルの敵役としての評判について言及し、自身の発言が決して個人的なものではないと説明した。44歳の元選手はステーク誌のインタビューでこう語った。「人々は俺がアーセナルを嫌っていると思うが、単に冗談を言い合うのが好きなだけだ。現役時代はアーセナルは対戦しやすい相手だったが、時代は変わった」 マンチェスター・シティのノッティンガム・フォレスト戦引き分けは大きな追い風だ。ブライトンに多くのチャンスがあったとはいえ、アーセナルが勝った。これがプレミアリーグ優勝チームの証だ。私は5度優勝している。アウェイでの勝利は時に醜いものになることもある。マンシティが差を縮める好機だったが、まだ決着はついていない。しかしブライトン戦での勝利はアーセナルにとって非常に大きかった」

また彼は、クラブをNetflixに例えた自身のジョーク（ファンが常に「次のシーズン」を待ち望む様子）にも触れつつ、成功への願いを改めて表明した。「さあアーセナル、今年はできるぞ」とエブラは語り、慎重な注釈を添えた。「また失敗しても驚かない。ただそうならないことを願うだけだ」