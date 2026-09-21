ホームでの敗戦を見届けることになったにもかかわらず、ガルシアは一晩を通して自軍の最終ラインを苦しめた爆発力あるアタッカーをためらうことなく称賛した。スペイン人指揮官は、バルセロナのキャプテンが候補にすら入っていないことは、現代の個人賞の真の信頼性に対する自身の長年の懐疑を、むしろあらためて裏づけるものだと強調した。

試合後の記者会見で報道陣を前に、この権威ある候補者リストを痛烈に批判したガルシアは、こう言い切った。「彼がバロンドールにノミネートすらされていないなんて冗談だ。彼は試合を決める選手だ。だから私はこうした賞を信じない。彼はすべてをやっている」