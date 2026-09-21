AFP
翻訳者：
「冗談だ！」 セビージャのルイス・ガルシア監督、圧巻のハットトリックを決めたバルセロナのラフィーニャがバロンドール候補から外れたことを痛烈批判
セビージャ指揮官、招集外に疑問呈す
ガルシアが、世界最高の個人賞においてアウェー側の主将が完全に見過ごされていることへの信じられない思いをぶちまけると、メディアルームは本物の困惑に包まれた。セビージャの指揮官は、大一番で何度も勝負を左右してきた決定力あるFWによるこれほど驚異的な結果を、なぜ投票者たちが無視できるのかと疑問を呈した。相手ベンチによる率直な認識は、土曜日にラモン・サンチェス・ピスフアンで行われた激戦後、たちまち最大の話題となった。
- AFP
敵地に乗り込んだチームの大黒柱が称賛を集める
ホームでの敗戦を見届けることになったにもかかわらず、ガルシアは一晩を通して自軍の最終ラインを苦しめた爆発力あるアタッカーをためらうことなく称賛した。スペイン人指揮官は、バルセロナのキャプテンが候補にすら入っていないことは、現代の個人賞の真の信頼性に対する自身の長年の懐疑を、むしろあらためて裏づけるものだと強調した。
試合後の記者会見で報道陣を前に、この権威ある候補者リストを痛烈に批判したガルシアは、こう言い切った。「彼がバロンドールにノミネートすらされていないなんて冗談だ。彼は試合を決める選手だ。だから私はこうした賞を信じない。彼はすべてをやっている」
落選が広範な議論を呼ぶ
ロンドンで行われる第70回ガラを前に、ラフィーニャとチームメートのペドリがともに不在となったことは激しい議論を呼んでいる。とりわけブラジル代表は、試合を決める活躍をたびたび見せているだけに、なおさらだ。リーガ首位チームの圧倒的なクオリティーを認めつつも、ガルシアは19分にユスフ・フォファナのゴールで先制した自軍の選手たちに大きな誇りを示した。
相手チームの極めて高い水準を振り返りつつ、自軍の取り組みを称賛したガルシアは、次のように付け加えた。「バルセロナは最高レベルでプレーしている。とはいえ、私が関心を持っているのはセビージャだ。今日の彼らは、私たちに勝つためにベストを尽くさなければならなかった。私は選手たちを誇りに思う」
- Getty Images Sport
代表ウィークが勢いを止める
国内での戦いが中断されるこの期間は、セビージャにとってトップ4フィニッシュに向けた戦いを再開する前に、立て直しと再調整を図る貴重な時間となる。一方、ラフィーニャはブラジル代表に合流するために移動し、オーストラリアおよびインドとの注目の国際親善試合に臨む。バルセロナは、国内での無敗の連勝を維持するためにも、主将としてチームをけん引するこの選手が万全の状態で戻ってくることを切望している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。