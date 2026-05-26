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「冗談だったんだ」。プレミアリーグ優勝後に自分をからかったアーセナル選手へ、マンチェスター・シティの「ボトル」ファンがメッセージを送った。
アーセナルのスター選手たちが優勝後に反撃に出る
今シーズン、アーセナルファンの涙を瓶に集めるふりをして話題になったマンチェスター・シティのサポーターが、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルから祝福を受けた。シティがバイタリティ・スタジアムでボーンマスに勝てず、アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めた。ガナーズの選手たちは大喜びし、長年の「ボトラーズ（弱腰）」というレッテルに言及した。
ガブリエル・マガリャエスはインスタグラムにレマンの反応を並べた画像を投稿し、「考えすぎ？」とコメント。ブカヨ・サカとマイルズ・ルイス＝スケリーもシャンパンボトルを手にロッカールームでこの批判を笑いに変えた。
レマンは恨みはないと断言している。
タイトル争いが終わった直後、レーマンはアーセナルの選手たちに語りかけ、結果への恨みは一切ないと強調した。マンチェスター・シティのファンでもある彼は、アーセナルがチャンピオンズリーグも制して2冠を達成するという期待について冗談を飛ばした。
talkSPORTのインタビューではこう語った。「楽しんでくれ。リーグ優勝まで22年もかかった。僕は悔しくないよ。冗談を真剣に受け止めすぎだ。この瞬間を楽しんでくれ。タイトルを守り切れたら素晴らしい。チャンピオンズリーグも制したら、僕は月へ引っ越さなきゃならないかもしれないね。でも、君たちの幸運を祈っているよ」
アーセナルがついに長年の苦悩に終止符を打った
アーセナルの優勝は、ペップ・グアルディオラ率いる強豪マンチェスター・シティに何度も敗れた苦難の時代の終わりを知らせた。ガナーズは過去3シーズン連続準優勝だったが、今シーズンついに頂点に立った。これは2004年の「インビンシブルズ」以来、クラブ初のリーグ制覇である。
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注目はチャンピオンズリーグ制覇へ
アーセナルは今月下旬、ブダペストで行われるパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に集中する。勝てばアルテタ監督率いるチームは、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの史上初2冠を達成する。