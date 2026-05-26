「冗談だったんだ」。プレミアリーグ優勝後に自分をからかったアーセナル選手へ、マンチェスター・シティの「ボトル」ファンがメッセージを送った。

今シーズン、アーセナルファンの涙を瓶に集めるふりをして話題になったマンチェスター・シティのサポーターが、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルから祝福を受けた。シティがバイタリティ・スタジアムでボーンマスに勝てず、アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ優勝を決めた。ガナーズの選手たちは大喜びし、長年の「ボトラーズ（弱腰）」というレッテルに言及した。

ガブリエル・マガリャエスはインスタグラムにレマンの反応を並べた画像を投稿し、「考えすぎ？」とコメント。ブカヨ・サカとマイルズ・ルイス＝スケリーもシャンパンボトルを手にロッカールームでこの批判を笑いに変えた。