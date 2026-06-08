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「冗談じゃない！」――トーマス・トゥヘル監督が義理の息子をイングランド代表から外したことに、ダニー・ダイアーが痛烈批判。
ダイアー、「とんでもない」除外に激怒
元『イーストエンダーズ』のスターは、イングランド代表の最新メンバー選考を厳しく批判し、ウェストハム・ユナイテッドのキャプテンがまず招集されるべきだったと主張した。同選手は『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で、大会直前まで代表レギュラーだったこの29歳ウィングが見落とされたことに驚いていると語った。
「彼にとっては二重の打撃だ。ひどい週末だったし、本当に酷い話だよ」とダイアーは語った。「彼は招集されなかった。ちなみに、それは冗談みたいな話だ。少し偏見があるかもしれないけど、あの子は…… 僕らはほぼ航空券を手配する寸前だった。それほどの自信があった。ところが結局、彼には招集なしの連絡。情熱的な彼こそ飛行機に乗るべきだった。本当に馬鹿げている」
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「スリー・ライオンズ」は苦戦が予想される
ダイアーは、ボウエンの献身的なプレーがなければ、トゥヘル率いるチームは北米で苦戦すると指摘した。イングランド代表は最近調子が良くなく、ボウエンの不在が早期敗退につながる可能性があると見ている。
「ジャロッドがいないと弱くなる。苦戦は必至だ」とダイアーは警告。「初戦のクロアチアにも勝てないと思う。 セネガルや日本など、まともな相手にはボウエンがいないとすぐに負けてきた。外れるかもしれないが、俺の予想では、マドゥエケよりボウエンが飛行機に乗るべきだ」
降格がボーウェンの苦境に拍車をかける
ワールドカップ代表落選は、ボウエンにとって苦しい時期をさらに悪化させた。彼は先日、14年間プレミアリーグで戦ってきたウェストハムの降格を経験したばかりだ。個人では9ゴール11アシストを記録したが、チーム残留には至らず、このフォワードは国内での将来に岐路を迎えている。
ロンドンから離れる移籍は、エセックスに住む妻ダニ・ダイアーとその家族に大きな負担となる。リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドなど北西部の強豪へ移れば、家族が離れ離れになる恐れがある。
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移籍の岐路が迫っている
ボーエンはロンドン・スタジアムで長期契約を結んでいるが、今夏はプレミアリーグの強豪がウェストハムの意思を試すと予想される。彼は残留して義父を喜ばせ、チャンピオンシップで巻き返すか、移籍してユーロ2028の代表入りを狙うかの二択に直面している。
ダイアーはキャプテンとして残留を望むが、2部でのプレーはトゥヘル監督の代表招集判断を難しくする恐れがある。現在は家族と過ごし、代表落選のショックを癒している。一方、チームメイトは彼抜きで開幕戦へ準備を進めている。