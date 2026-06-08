元『イーストエンダーズ』のスターは、イングランド代表の最新メンバー選考を厳しく批判し、ウェストハム・ユナイテッドのキャプテンがまず招集されるべきだったと主張した。同選手は『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で、大会直前まで代表レギュラーだったこの29歳ウィングが見落とされたことに驚いていると語った。

「彼にとっては二重の打撃だ。ひどい週末だったし、本当に酷い話だよ」とダイアーは語った。「彼は招集されなかった。ちなみに、それは冗談みたいな話だ。少し偏見があるかもしれないけど、あの子は…… 僕らはほぼ航空券を手配する寸前だった。それほどの自信があった。ところが結局、彼には招集なしの連絡。情熱的な彼こそ飛行機に乗るべきだった。本当に馬鹿げている」



