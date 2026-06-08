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「冗談じゃない！」――トーマス・トゥヘルは、義理の息子をイングランド代表から外したことでダニー・ダイアーから痛烈に批判された。
ダイアー、「とんでもない」除外に激怒
元『イーストエンダーズ』のスターは、イングランド代表の最新メンバー選考を率直に批判し、ウェストハム・ユナイテッドのキャプテンがまず招集されるべきだったと主張した。同選手は『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で、大会直前まで代表のレギュラーだったこの29歳FWが選ばれなかったことに驚くとともに、「彼にとって最悪の週末だ」と語った。
「彼にとっては二重の打撃だ。ひどい週末だったし、本当に酷い話だよ」とダイアーは語った。「彼は招集されなかった。ちなみに、それは冗談みたいな話だ。少し偏見があるかもしれないが、あの子は…… 僕らはほぼ航空券を手配する寸前だった。それほどの自信があった。なのに結局、彼に届いたのは招集見送りの連絡。彼はとても優しい男で、あの飛行機に乗るべきだった。本当に馬鹿げている」
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「スリー・ライオンズ」は苦戦が予想される。
ダイアーは、ボウエンの直截で献身的なプレースタイルがなければ、トゥヘル率いるチームは北米で苦戦すると指摘した。イングランド代表は最近結果が出ておらず、ボウエンの不在が早期敗退につながる可能性があると見ている。
「ジャロッドがいないと弱くなる。苦戦するだろう」とダイアーは警告した。「初戦のクロアチアにも勝てないと思う。 セネガルや日本など、まともな相手には全部負けている。試練が来れば必ず失敗だ。外れてほしいが、俺はジャロッドが［ノニ］・マドゥエケより代表に呼ばれるべきだと考える」
降格がボーウェンの苦境に拍車をかける
ワールドカップ代表落選は、ボウエンにとって苦しい時期をさらに悪化させた。彼は先日、14年間プレミアリーグにいたウェストハムの降格を経験した。9ゴール11アシストを記録してもチームは残留できず、このフォワードの国内での将来は不透明だ。
ロンドンから離れる移籍は、エセックスに住む妻ダニ・ダイアーとその家族に大きな負担となる。リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドなど北西部の強豪へ移れば、家族が離れ離れになる恐れがある。
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移籍の分岐点が迫っている
ボーエンはロンドン・スタジアムで長期契約を結んでいるが、今夏もプレミアリーグの強豪がウェストハムの意思を試すと予想される。彼は残留して義父を喜ばせ、チャンピオンシップで巻き返すか、移籍してユーロ2028の代表入りを狙うかの二択に直面している。
ダイアーはキャプテンとして残留を望むが、2部でのプレーはトゥヘル監督の代表招集判断を難しくする恐れがある。現在は家族と過ごしショックから回復を図るボウエン。一方、代表のチームメイトたちは彼抜きで開幕戦へ準備を進めている。