元『イーストエンダーズ』のスターは、イングランド代表の最新メンバー選考を率直に批判し、ウェストハム・ユナイテッドのキャプテンがまず招集されるべきだったと主張した。同選手は『ザ・ウェイン・ルーニー・ショー』で、大会直前まで代表のレギュラーだったこの29歳FWが選ばれなかったことに驚くとともに、「彼にとって最悪の週末だ」と語った。

「彼にとっては二重の打撃だ。ひどい週末だったし、本当に酷い話だよ」とダイアーは語った。「彼は招集されなかった。ちなみに、それは冗談みたいな話だ。少し偏見があるかもしれないが、あの子は…… 僕らはほぼ航空券を手配する寸前だった。それほどの自信があった。なのに結局、彼に届いたのは招集見送りの連絡。彼はとても優しい男で、あの飛行機に乗るべきだった。本当に馬鹿げている」



