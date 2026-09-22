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再編されたアメリカ代表のメンバーは、わずか11日間で4試合の親善試合を戦い抜けるのか。ペルー、チリ、メキシコ、カナダに向けたポチェッティーノのプランが明らかに
なぜ今、アメリカ代表の国際親善試合が重要なのか
アメリカ代表は、ホーム開催のワールドカップでラウンド16でベルギーに敗れるという失望の結果に終わった大会を一区切りとし、再建へと動き出している。そのスタートは即座に切られる。マウリシオ・ポチェッティーノ監督は2030年まで指揮を執る新契約に合意しており、その延長された任期の最初の任務は異例の過密日程だ。9月26日にペルー、9月29日にチリ、10月3日にメキシコ、10月6日にカナダと、いずれもホームで親善試合を戦う。通常の代表ウインドーが2試合であるのに対し、この秋の期間は4試合を含む形に拡大されており、2030年ワールドカップ予選が始まる前に、ポチェッティーノ監督にとっては選手層の厚みを早い段階で見極める貴重な機会となる。
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対戦カードの裏にある数字
南米勢との開幕2連戦には、それ自体の歴史がある。USMNTが最後にペルーと対戦したのは2018年で、結果は1-1のドローだった。一方、2026年ワールドカップ出場権を惜しくも逃し、FIFAランキングで50位のペルーは、現在マノ・メネゼス監督が率いている。チリは精神面でさらに厳しいハードルとなる。両チームが最後に対戦したのは2019年で、これも1-1のドロー。さらにチリはUSに対して通算3勝5分け3敗と優位に立っており、USは2000年以降ラ・ロハに勝てていない。11日間で4試合をこなすため、ポチェッティーノ監督は通常の26人ではなく28人を招集し、負担を分散させるとともに負傷への備えも講じた。中でも際立つ名前がある。8月上旬以降に6ゴール5アシストを記録しているフィラデルフィア・ユニオンの16歳の逸材、カバン・サリバンは、この期間中にUSMNTのA代表デビューを飾る可能性が高い。
ポチェッティーノが新たな顔触れのスカッドに送ったメッセージ
日程が確定したことを受けて、ポチェッティーノは『USサッカー』に対し、「われわれは、すべての試合が重要であるというメンタリティーで選手たちが戦うことを期待している」と語り、これらの親善試合を単なるエキシビションではなく、力量を示す場と位置づけた。指揮官は、この夏にホームで自軍が受けた後押しを称賛しており、ワールドカップ敗退後、若手中心の陣容がなおアイデンティティーを模索している状況でも、その雰囲気を新たなサイクルへ持ち込みたい考えだ。
開催地、放送、そして2030年への道筋
このツアーは全米各地を巡る。ペルー戦はオーランドのインター&コ・スタジアム、チリ戦はセントルイスのエナジャイザー・パーク、メキシコ戦はグレンデールのステートファーム・スタジアム、カナダ戦はセントポールのアリアンツ・フィールドで行われる。4試合はいずれもTNT、truTV、HBO Max、Universo、Peacockで放送される。この期間はより大きな構図へと直結している。アメリカ代表は11月、ホーム＆アウェー方式で行われるコンカカフ・ネーションズリーグ準々決勝で再び公式戦に臨む。それは最終的にモロッコ、ポルトガル、スペインの共催による2030年ワールドカップへと向かうサイクルにおける、最初の公式な一歩となる。
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