南米勢との開幕2連戦には、それ自体の歴史がある。USMNTが最後にペルーと対戦したのは2018年で、結果は1-1のドローだった。一方、2026年ワールドカップ出場権を惜しくも逃し、FIFAランキングで50位のペルーは、現在マノ・メネゼス監督が率いている。チリは精神面でさらに厳しいハードルとなる。両チームが最後に対戦したのは2019年で、これも1-1のドロー。さらにチリはUSに対して通算3勝5分け3敗と優位に立っており、USは2000年以降ラ・ロハに勝てていない。11日間で4試合をこなすため、ポチェッティーノ監督は通常の26人ではなく28人を招集し、負担を分散させるとともに負傷への備えも講じた。中でも際立つ名前がある。8月上旬以降に6ゴール5アシストを記録しているフィラデルフィア・ユニオンの16歳の逸材、カバン・サリバンは、この期間中にUSMNTのA代表デビューを飾る可能性が高い。