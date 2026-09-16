マンチェスター・ユナイテッドの元チーフスカウトであるミック・ブラウン氏は、オールド・トラッフォードのスカウト陣が、デイヴィッド・モイーズ監督の先発メンバーに復帰したこのイングランド人選手を積極的に追っていることを認めた。関心を示していたクラブは以前、ブラントウェイトが2025-26シーズンにハムストリングの再発する問題により、全公式戦で31試合を欠場したことを受けて撤退していた。

ブラウン氏は、ユナイテッドが正式オファーを出す前に、今季を通して彼の継続性を見極める考えだと明かした。

「ブラントウェイトは、長い間彼らのリストの上位にいる選手だ」とブラウン氏は語った。「マンチェスター・ユナイテッドは今季、彼を注意深く視察することになる。なぜなら、以前に見せていたような状態に戻れるのであれば、間違いなく選択肢になるからだ」