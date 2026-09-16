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再浮上！マンチェスター・ユナイテッドがエヴァートンの8000万ポンド評価DFブラントウェイト獲得に再び動く
マンチェスター・ユナイテッド、エバートンのスターへの関心を再燃
マンチェスター・ユナイテッドが、マイケル・キャリックの最終ラインを強化する大幅な守備補強を見据える中、エヴァートンDFジャラド・ブランスウェイトを綿密に注視していると、『Football Insider』が報じている。 24歳の同選手は、ここ数シーズンの印象的なパフォーマンスを受け、長らくオールド・トラッフォードの補強候補リストで上位に位置してきた。
ユナイテッドの守備の安定感を巡る懸念は、新たなプレミアリーグシーズンが始まってわずか4試合で浮上している。
キャリックがトップクラスの選択肢を求める中、オールド・トラッフォードの関係者はブランスウェイトを、自軍の守備の軸となり得る理想的な長期的ターゲットと見ている。
- Getty Images Sport
元チーフスカウトが追跡計画を認める
マンチェスター・ユナイテッドの元チーフスカウトであるミック・ブラウン氏は、オールド・トラッフォードのスカウト陣が、デイヴィッド・モイーズ監督の先発メンバーに復帰したこのイングランド人選手を積極的に追っていることを認めた。関心を示していたクラブは以前、ブラントウェイトが2025-26シーズンにハムストリングの再発する問題により、全公式戦で31試合を欠場したことを受けて撤退していた。
ブラウン氏は、ユナイテッドが正式オファーを出す前に、今季を通して彼の継続性を見極める考えだと明かした。
「ブラントウェイトは、長い間彼らのリストの上位にいる選手だ」とブラウン氏は語った。「マンチェスター・ユナイテッドは今季、彼を注意深く視察することになる。なぜなら、以前に見せていたような状態に戻れるのであれば、間違いなく選択肢になるからだ」
長期契約が交渉の障害に
1月の移籍実現の可能性は依然として低い。エヴァートンは、シーズン途中で高く評価するセンターバックを手放すことに頑として消極的だからだ。エヴァートンは此前、ブランスウェイトと2030年までの高額な契約延長を締結することで、レアル・マドリーとマンチェスター・シティからの関心を退けていた。
エヴァートンが売却を明確に拒否しているにもかかわらず、ユナイテッド内部では、選手が最高のコンディションを維持すれば来夏に合意へ達する可能性があると考えられている。
モイーズは守備の安定を保つため、ジェームズ・タルコウスキとのセンターバックコンビにおけるブランスウェイトへの依存度が高い。
- Getty Images Sport
ユナイテッド、2027年に向けた夏の戦略を準備へ
シーズン途中での移籍は現実的ではないものの、マンチェスター・ユナイテッドはシーズン終了後にエヴァートンの意思を探る可能性がある。ユナイテッドは今季残り期間を通じて、ブラントウェイトのフィジカル面での安定性を見極める考えだ。
このDFが健康状態を維持し、モイーズの下で好調を保てば、ユナイテッドは正式な獲得に動く見込みである。
キャリック率いるチームは、長期的な補強計画を進める中で、守備陣の代替ターゲットについても引き続き検討している。
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