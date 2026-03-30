再オファーはなく、ミランはアンドレ獲得の道を完全に断念した

一方、コリンチャンスは、ベンフィカやアトレティコ・マドリードといった他クラブからの関心も背景に、オファーを検討するために時間を要していた。 3回払いで移籍に合意していたミランは、コリンチャンスの法務部門がすでに予備合意を証明する書類を作成していたにもかかわらず、同クラブのオスマール・スタビレ会長が最終的な承認を下さなかったため、入札合戦に巻き込まれることを避けるべく、交渉の席を離れることを決断した。したがって、アンドレのミラン移籍は実現せず、このブラジル人選手はミラノへ来ないことになった。