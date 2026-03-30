ミランは再交渉を行わず、アンドレ獲得の道を完全に断念した。MilanNews.itの報道によると、ロッソネロはコリンチャンス所属の19歳のMF獲得競争から撤退することを決定した。同選手はミラン入りが目前に迫っているように見えたが、コリンチャンスの会長が交渉に介入し、取引を阻止して獲得条件を変更したため、この移籍話は白紙に戻った。
翻訳者：
再オファーはなく、ミランはアンドレ獲得の道を完全に断念した
ブラジルからの声
その日の午後、ESPNブラジルは、アンドレの獲得に向けてコリンチャンスに新たなオファーが出されたと報じていた。 そのオファーは2200万ユーロで、固定額1800万ユーロに加え、スポーツ面の目標達成に基づくボーナスとしてさらに400万ユーロが上乗せされる構成となっており、これにより選手の経済的権利の70％を取得するものだ。19歳のMFであるアンドレは、この取引を成立させるため、自身の権利の30％を譲渡する可能性にも前向きな姿勢を示していた。
オークションなし
一方、コリンチャンスは、ベンフィカやアトレティコ・マドリードといった他クラブからの関心も背景に、オファーを検討するために時間を要していた。 3回払いで移籍に合意していたミランは、コリンチャンスの法務部門がすでに予備合意を証明する書類を作成していたにもかかわらず、同クラブのオスマール・スタビレ会長が最終的な承認を下さなかったため、入札合戦に巻き込まれることを避けるべく、交渉の席を離れることを決断した。したがって、アンドレのミラン移籍は実現せず、このブラジル人選手はミラノへ来ないことになった。