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「再び一家団欒」――アルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシが、ワールドカップ制覇への新たな挑戦の合間に、妻アントネラと3人の息子たちと再会し、くつろぐひとときを過ごした
アルゼンチン代表キャプテンの家族とのひととき
ワールドカップ連覇の重圧の中、メッシは家族と休日を過ごし、安らぎを得た。 アルゼンチン代表がカーボベルデとの延長戦を3－2で制し、ベスト16進出を決めた後、短い休息期間にアントネラ・ロクッツォと3人の息子たちがメッシを訪ねました。
アントネラはSNSに家族団らんの写真シリーズを投稿し、メッシが息子たちと笑う姿を通じて、8度バロンドールを受賞したスターの素顔をファンに届けた。
アントネラからの心温まるメッセージ
アントネラはインスタグラムで4100万人のフォロワーに再会の様子を共有した。マテオが親指を立ててふざける姿や、メッシのビジネスにちなみ「ハバナ」と書かれたアルファホールを手にした写真などを投稿。実業家でもある彼女は「愛してるよ、@leomessi。また一緒に。」とシンプルだが力強いメッセージを添えた。
投稿は瞬く間に広がり、数百万の「いいね！」が寄せられた。アントネラと子どもたちは大会中ずっとスタンドからメッシを支え、この団らんはトーナメントの勝敗を分ける局面を前にして彼に大きな安心感を与えた。
ピッチ上で記録的な好調ぶり
ピッチ外ではリラックスしているが、メッシはピッチ上で相変わらず高い決定力を示している。39歳の彼は今大会7得点を挙げ、全試合で得点を記録してカタール2022優勝時の得点数に並んだ。
カーボベルデ戦での得点で通算20ゴールとし、ワールドカップ最多得点記録を更新した。家族が見守る中、ベテランFWは年齢を感じさせない活躍で、リオネル・スカローニ監督率いるチームで世界制覇再現の原動力となっている。
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ベスト16に注目
大会は佳境。アルゼンチンは7月7日（火）、アトランタ・スタジアムでエジプトと対戦する。メッシとモハメド・サラーという世界的なスターが公式戦で顔を合わせるのは稀有な機会だ。サラーがキャプテンを務めるエジプトが初めて決勝トーナメントに進出する瞬間となり、アフリカ勢にとっても歴史的な一戦となる。
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