「再び一家団欒」――アルゼンチンの「史上最高の選手」リオネル・メッシが、ワールドカップ制覇への新たな挑戦の合間に、妻アントネラと3人の息子たちと再会し、くつろぐひとときを過ごした

ワールドカップ連覇の重圧の中、メッシは家族と休日を過ごし、安らぎを得た。 アルゼンチン代表がカーボベルデとの延長戦を3－2で制し、ベスト16進出を決めた後、短い休息期間にアントネラ・ロクッツォと3人の息子たちがメッシを訪ねました。

アントネラはSNSに家族団らんの写真シリーズを投稿し、メッシが息子たちと笑う姿を通じて、8度バロンドールを受賞したスターの素顔をファンに届けた。