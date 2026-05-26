内部は二分されているようだ。VfBシュトゥットガルトでは、ゴールキーパーの座を巡って二つの派閥が対立している。

セバスティアン・ホーネス監督、ファビアン・ヴォルゲムートスポーツ取締役、クリスチャン・ゲントナースポーツディレクターは、トップリーグ経験の少ない20歳の自クラブ出身GKセイメンを正ゴールキーパーとして起用し、チャンピオンズリーグも戦う厳しいシーズンに臨むリスクは高すぎると判断した。

それでも20歳のザイメンは、スポーツ面でその大飛躍が可能な根拠を最近示した。SCパーダーボルン07への1年間のレンタル期間中、彼は著しく成長し、月曜日にブンデスリーガ昇格という歓喜の成果でそれを証明した。