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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

翻訳者：

内部は二分されているようだ。VfBシュトゥットガルトでは、ゴールキーパーの座を巡って二つの派閥が対立している。

ブンデスリーガ
移籍情報
シュトゥットガルト
D. Seimen
アレクサンダー・ニューベル
ノア・アトゥボル
フィン・ダーメン
ベルント・レノ

トップクラスの才能を持つデニス・ザイメンは、本来ならVfBシュトゥットガルトの新たな正GKとなるはずだった。しかし、この方針には内部で意見が分かれているという。

シュトゥットガルター・ナッハリヒテン』紙によると、バート・カンシュタットのゴールキーパー起用を巡り、裏で二つの派閥が対立している。

  • セバスティアン・ホーネス監督、ファビアン・ヴォルゲムートスポーツ取締役、クリスチャン・ゲントナースポーツディレクターは、トップリーグ経験の少ない20歳の自クラブ出身GKセイメンを正ゴールキーパーとして起用し、チャンピオンズリーグも戦う厳しいシーズンに臨むリスクは高すぎると判断した。 

    それでも20歳のザイメンは、スポーツ面でその大飛躍が可能な根拠を最近示した。SCパーダーボルン07への1年間のレンタル期間中、彼は著しく成長し、月曜日にブンデスリーガ昇格という歓喜の成果でそれを証明した。

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  • Fabian WohlgemuthGetty Images

    VfBシュトゥットガルト内部で不和か？

    クラブは水面下で新GK獲得を検討。候補は3名。アウクスブルクのフィン・ダーメン、フライブルクのノア・アトゥボルー、フルハムのベルント・レノ（34）。 一方、バイエルンからレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベルの完全移籍は、財政面から当初から困難とされていた。

    ただ、運営陣は正GK補強に反対。若きザイメンに経験豊富なライバルを起用し、成長の道を阻みたくないとしている。

  • ザイメンは有望な若手選手と見なされている

    さらに、クラブの運営陣を苛立たせる経済的な問題もある。ダーメンやアトゥボルーといった主力選手の移籍はVfBにとって高額であり、他のポジションに必要な予算を圧迫する。

    ザイメンはドイツ代表として将来を期待される若手GKだ。さらにVfBには18歳のフロリアン・ヘルシュテルンもいる。彼は3部リザーブチームでプレーし、先日契約を延長した。 

    ビルト』紙によると、ヘルシュテルンも「ザイメンと同じ道」を歩む可能性が高い。VfBは2部リーグまたは海外へのレンタル移籍を検討中で、すでにクラブ間でも大まかな話し合いが進んでいるという。

  • Alexander NübelGetty Images

    アレクサンダー・ニュベルの将来はどうなるのか？

    ニュベルはどうなるのか。ドイツ代表として3度のワールドカップ出場経験を持つ彼は、今大会も海外へ遠征するが、ミュンヘンでの将来は不透明だ。クラブレベルで正GKの座を手放すつもりはないと強調している。 

    だがバイエルンではマヌエル・ノイアーが契約延長。ノイアーは22歳のジョナス・ウルビックが後継者として完全にポジションを継ぐまでの“橋渡し”となる。 

    ミュンヘンでは年俸約1100万ユーロ（最近までシュトゥットガルトとバイエルンで分担）を受け取り、2029年まで契約が残っている。

    スポーツディレクターのマックス・エベルは人件費削減を優先し、今夏の完全移籍を目指している。移籍金は2000万～2500万ユーロと見込まれる。