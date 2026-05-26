『シュトゥットガルター・ナッハリヒテン』紙によると、バート・カンシュタットのゴールキーパー起用を巡り、裏で二つの派閥が対立している。
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内部は二分されているようだ。VfBシュトゥットガルトでは、ゴールキーパーの座を巡って二つの派閥が対立している。
セバスティアン・ホーネス監督、ファビアン・ヴォルゲムートスポーツ取締役、クリスチャン・ゲントナースポーツディレクターは、トップリーグ経験の少ない20歳の自クラブ出身GKセイメンを正ゴールキーパーとして起用し、チャンピオンズリーグも戦う厳しいシーズンに臨むリスクは高すぎると判断した。
それでも20歳のザイメンは、スポーツ面でその大飛躍が可能な根拠を最近示した。SCパーダーボルン07への1年間のレンタル期間中、彼は著しく成長し、月曜日にブンデスリーガ昇格という歓喜の成果でそれを証明した。
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VfBシュトゥットガルト内部で不和か？
クラブは水面下で新GK獲得を検討。候補は3名。アウクスブルクのフィン・ダーメン、フライブルクのノア・アトゥボルー、フルハムのベルント・レノ（34）。 一方、バイエルンからレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベルの完全移籍は、財政面から当初から困難とされていた。
ただ、運営陣は正GK補強に反対。若きザイメンに経験豊富なライバルを起用し、成長の道を阻みたくないとしている。
ザイメンは有望な若手選手と見なされている
さらに、クラブの運営陣を苛立たせる経済的な問題もある。ダーメンやアトゥボルーといった主力選手の移籍はVfBにとって高額であり、他のポジションに必要な予算を圧迫する。
ザイメンはドイツ代表として将来を期待される若手GKだ。さらにVfBには18歳のフロリアン・ヘルシュテルンもいる。彼は3部リザーブチームでプレーし、先日契約を延長した。
『ビルト』紙によると、ヘルシュテルンも「ザイメンと同じ道」を歩む可能性が高い。VfBは2部リーグまたは海外へのレンタル移籍を検討中で、すでにクラブ間でも大まかな話し合いが進んでいるという。
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アレクサンダー・ニュベルの将来はどうなるのか？
ニュベルはどうなるのか。ドイツ代表として3度のワールドカップ出場経験を持つ彼は、今大会も海外へ遠征するが、ミュンヘンでの将来は不透明だ。クラブレベルで正GKの座を手放すつもりはないと強調している。
だがバイエルンではマヌエル・ノイアーが契約延長。ノイアーは22歳のジョナス・ウルビックが後継者として完全にポジションを継ぐまでの“橋渡し”となる。
ミュンヘンでは年俸約1100万ユーロ（最近までシュトゥットガルトとバイエルンで分担）を受け取り、2029年まで契約が残っている。
スポーツディレクターのマックス・エベルは人件費削減を優先し、今夏の完全移籍を目指している。移籍金は2000万～2500万ユーロと見込まれる。