『The Athletic』が報じた。選手としてではない。クロースは2024年欧州選手権で現役を引退し、熟考の末の決断と語ってきた。 引退後、アンチェロッティ率いるレアル・マドリードは2024/25シーズンを無冠で終え、今季もアロンソ、アルベロア体制下で状況は好転していない。
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具体的な交渉が始まり、トニ・クロースのレアル・マドリード復帰が現実味を帯びてきた。
マドリードのクラブは、クロースにジネディーヌ・ジダンと同じ道を用意するようだ。元世界最優秀選手のジダンは現役引退後、レアル・マドリードに残り、監督として成長。2度の指揮でいずれもチャンピオンズリーグ制した。
同サイトは「クロースはまずアドバイザーとして公式イベントでクラブを代表する立場になる可能性がある」と指摘。将来的にはスタッフとして現場に携わり、ジダンと同様に監督へステップアップする道も考えられる。
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レアルはクロースの経験を活用したいと考えている。
マドリード側はクロースの経験と知識を手放したくないようだ。 現在、プロサッカー部門ディレクターはサンティアゴ・ソラリが務めるが、移籍決定に大きな影響を持つのはスカウト責任者のジュニ・カラファットとマネージャーのホセ・アンヘル・サンチェスだ。クロースも合意至れば発言力を得る可能性がある。
現在は自身のポッドキャストと、マドリードで設立した「トニ・クロース・アカデミー」の運営に注力している。
レアル・マドリードでのトニ・クロースの功績：
チャンピオンズリーグ優勝チーム 2016年、2017年、2018年、2022年、2024年 スペインリーグ優勝 2017年、2020年、2022年、2024年 スペインカップ優勝 2023 スーペルコパ優勝 2018、2020、2022、2024 クラブワールドカップ優勝 2015年、2017年、2018年、2019年、2023年