マドリードのクラブは、クロースにジネディーヌ・ジダンと同じ道を用意するようだ。元世界最優秀選手のジダンは現役引退後、レアル・マドリードに残り、監督として成長。2度の指揮でいずれもチャンピオンズリーグ制した。

同サイトは「クロースはまずアドバイザーとして公式イベントでクラブを代表する立場になる可能性がある」と指摘。将来的にはスタッフとして現場に携わり、ジダンと同様に監督へステップアップする道も考えられる。