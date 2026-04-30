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Daniel Buse

翻訳者：

具体的な交渉が始まり、トニ・クロースのレアル・マドリード復帰が現実味を帯びてきた。

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レアル・マドリードと元スターのトニ・クロース氏の間で、同氏のレアル復帰に向けた具体的な交渉が進んでいると報じられている。

The Athletic』が報じた。選手としてではない。クロースは2024年欧州選手権で現役を引退し、熟考の末の決断と語ってきた。 引退後、アンチェロッティ率いるレアル・マドリードは2024/25シーズンを無冠で終え、今季もアロンソ、アルベロア体制下で状況は好転していない。 

  • マドリードのクラブは、クロースにジネディーヌ・ジダンと同じ道を用意するようだ。元世界最優秀選手のジダンは現役引退後、レアル・マドリードに残り、監督として成長。2度の指揮でいずれもチャンピオンズリーグ制した。 

    同サイトは「クロースはまずアドバイザーとして公式イベントでクラブを代表する立場になる可能性がある」と指摘。将来的にはスタッフとして現場に携わり、ジダンと同様に監督へステップアップする道も考えられる。 

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    レアルはクロースの経験を活用したいと考えている。

    マドリード側はクロースの経験と知識を手放したくないようだ。 現在、プロサッカー部門ディレクターはサンティアゴ・ソラリが務めるが、移籍決定に大きな影響を持つのはスカウト責任者のジュニ・カラファットとマネージャーのホセ・アンヘル・サンチェスだ。クロースも合意至れば発言力を得る可能性がある。 

    現在は自身のポッドキャストと、マドリードで設立した「トニ・クロース・アカデミー」の運営に注力している。 

  • レアル・マドリードでのトニ・クロースの功績：

    チャンピオンズリーグ優勝チーム2016年、2017年、2018年、2022年、2024年
    スペインリーグ優勝2017年、2020年、2022年、2024年
    スペインカップ優勝2023
    スーペルコパ優勝2018、2020、2022、2024
    クラブワールドカップ優勝2015年、2017年、2018年、2019年、2023年
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