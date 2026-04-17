スカイ・スポーツによると、すでにASローマから来夏の移籍に関する具体的な打診があったという。
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具体的なオファーが届いた！バイエルンは若き才能の去就を心配すべきか？
20歳のMFアセコには、イタリアのクラブだけでなく、プレミアリーグのアストン・ヴィラとブライトン、ブンデスリーガのフランクフルトも関心を示している。
バイエルンがこの若手を放出するかは不明だ。アセコは1年半のレンタル後、2026年夏に100万ユーロで2部のハノーファー96へ移籍。今季は適応期間を経て着実に成長した。
その活躍を受け、バイエルンは買い戻し条項を行使。アセコはシーズン後にミュンヘンへ復帰する。
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ノエル・アセコは、バイエルンでレオン・ゴレツカの後継者となるのか？
複数メディアによると、アセコはヴィンセント・コンパニー監督の構想で重要な役割を担う見込みだ。レオン・ゴレツカのフリー移籍に伴い、バイエルンは中盤の穴を補強せずアセコで埋める方針と伝えられる。
Transfermarktによると、コンパニーは最近アセコに電話し、来季のレギュラーとしての出場見通しを熱心に説明した。
コンパニーはアセコの才能を高く評価しており、監督就任直後からトップチームの練習に参加させていた。 Transfermarktによると、今回の電話でコンパニーは、アセコがハノーファー96で示した成長を称賛したという。
アセコは2022年にヘルタ・ベルリンからバイエルンユースに移籍し、2028年6月30日までの契約を結んでいる。
ノエル・アセコ：今シーズンのハノーファー96での成績
ゲーム
29
ゴール
3
アシスト
6
イエローカード
7