具体的なオファーが届いた！バイエルンは若き才能の去就を心配すべきか？

20歳のMFアセコには、イタリアのクラブだけでなく、プレミアリーグのアストン・ヴィラとブライトン、ブンデスリーガのフランクフルトも関心を示している。

バイエルンがこの若手を放出するかは不明だ。アセコは1年半のレンタル後、2026年夏に100万ユーロで2部のハノーファー96へ移籍。今季は適応期間を経て着実に成長した。

その活躍を受け、バイエルンは買い戻し条項を行使。アセコはシーズン後にミュンヘンへ復帰する。