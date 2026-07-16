2024年に公開された写真には、アルゼンチンの世界最優秀サッカー選手がスペイン人の赤ちゃんを風呂に入れてあげている様子が写っている。この時、ヤマルは生後わずか数ヶ月で、メッシのサッカー選手としてのキャリアもまだ始まったばかりだった。

この写真は2007年、スペイン紙『スポルト』がユニセフと制作したチャリティーカレンダー用で、当時のバルセロナ選手と未来の入団候補が参加していた。メッシと同じく、バルサがヤマルの最初のクラブとなった。

この写真がヤマルがブレイクした後に公開されたのは、父親のムニール・ナスラウイ氏の意向による。彼は息子に余計なプレッシャーを与えたくなく、当時から話題になっていたメッシとの比較をできるだけ先延ばしにしたかったのだ。

「おそらくレオに幸運をもたらしたのはラミネだったのかもしれない」と、彼は2024年にスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで語った。その写真は「人生における偶然」であり、将来どうなるかなど誰も予想できなかった。それでも彼は「彼がスターになることは分かっていた」と強調した。 どの父親もそう思うし、息子が最高になることを願う。彼の人生と将来が素晴らしいものになることを願っている」

ヤマル自身も後にこう語っている。「撮影当時は幼く、何が起こっているのか理解していなかった。父はメッシとの比較を避け、その写真を誰にも見せずにとっておいた。史上最高の選手と比べられるのは光栄だが、彼のような選手にはなれないと分かっている。その期待が逆に自分を追い詰めることもある」