これは脚本家でも描けなかった実話だ。日曜夜、ニューヨークでの2026年W杯決勝スペイン対アルゼンチンは、メッシ対ヤマルの対決でもある。
翻訳者：
共通の過去――そして今や2026年W杯決勝で対戦相手となった二人：かつてリオネル・メッシがラミン・ヤマルを「水浴び」させた理由
一方は多くの人々にとって史上最高のサッカー選手であり、世界最高峰のトロフィーを2年連続で掲げようとしている。もう一方は2024年欧州選手権に続き、短期間で代表2つ目のタイトルを狙う気取らない若手だ。
この対決が魅力的なのは、結果に関係なく、ひとつの時代の終わりを感じさせるからだ。代表での最後の試合となる可能性が高く、W杯では確実に最後の出場となるメッシは、後継者とされる彼にバトンを渡すかもしれない。
ヤマルが後継者に指名されたのは、プレイスタイルやバルセロナ愛だけではない。20年近く前の1枚の写真が、2人を結んでいる。
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リオネル・メッシ、ラミン・ヤマルを称賛：「彼がスターになることは分かっていた」
2024年に公開された写真には、アルゼンチンの世界最優秀サッカー選手がスペイン人の赤ちゃんを風呂に入れてあげている様子が写っている。この時、ヤマルは生後わずか数ヶ月で、メッシのサッカー選手としてのキャリアもまだ始まったばかりだった。
この写真は2007年、スペイン紙『スポルト』がユニセフと制作したチャリティーカレンダー用で、当時のバルセロナ選手と未来の入団候補が参加していた。メッシと同じく、バルサがヤマルの最初のクラブとなった。
この写真がヤマルがブレイクした後に公開されたのは、父親のムニール・ナスラウイ氏の意向による。彼は息子に余計なプレッシャーを与えたくなく、当時から話題になっていたメッシとの比較をできるだけ先延ばしにしたかったのだ。
「おそらくレオに幸運をもたらしたのはラミネだったのかもしれない」と、彼は2024年にスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで語った。その写真は「人生における偶然」であり、将来どうなるかなど誰も予想できなかった。それでも彼は「彼がスターになることは分かっていた」と強調した。 どの父親もそう思うし、息子が最高になることを願う。彼の人生と将来が素晴らしいものになることを願っている」
ヤマル自身も後にこう語っている。「撮影当時は幼く、何が起こっているのか理解していなかった。父はメッシとの比較を避け、その写真を誰にも見せずにとっておいた。史上最高の選手と比べられるのは光栄だが、彼のような選手にはなれないと分かっている。その期待が逆に自分を追い詰めることもある」
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ラミン・ヤマルが初の世界王者に輝く可能性がある。
ドイツで開催されたEUROで、ヤマルは大会史上最年少出場＆最年少得点を記録。準決勝フランス戦でゴールを決めた。スペインは決勝でイングランドを2－1で破り、優勝。大会後、ヤマルは最優秀若手選手とベストイレブンに選ばれた。
それから約2年。19歳になったヤマルは、次のキャリアマイルストーンを目前に控える。最大のアイドル、メッシを相手に世界王者の座に就き、19年前に伝説的な1枚の写真で始まった物語に幕を閉じるチャンスがある。
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