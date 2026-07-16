2024年に公開された写真には、アルゼンチン出身のサッカー選手がスペイン人の赤ちゃんを風呂に入れてあげている。この時、ヤマルは生後数か月で、メッシのキャリアも始まったばかりだった。

この写真は2007年、スペイン紙『Sport』がユニセフと制作したチャリティーカレンダーのために撮影された。当時バルセロナの選手たち、そして将来の加入が予定されていた選手たちも参加していた。メッシと同じく、バルサはヤマルの最初のクラブとなった。

この写真が公開されたのはヤマルがブレイクした後だが、これは父ムニール・ナスラウイの意向による。彼は息子に不要なプレッシャーを与えないよう、当時すでに始まっていたメッシとの比較をできるだけ先延ばしにしたかったのだ。

「おそらくレオに幸運をもたらしたのはラミンだったのかもしれない」と、彼は2024年にスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで語った。その写真は「人生における偶然」であり、将来どうなるかなど誰も予想できなかった。それでも彼は「彼がスターになることは分かっていた」と強調した。 どの父親もそう思うし、息子が最高になることを願う。彼の人生と将来が素晴らしいものになることを願っている」

ヤマル本人も後にこう語った。「撮影当時は幼く、何が起こっているのか理解していなかった。父はメッシとの比較を避け、その写真を人目に触れないように保管していた。史上最高の選手と比べられるのは光栄だが、彼のような選手にはなれないと分かっている。その期待が逆に負担になることもある」