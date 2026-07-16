これは脚本家でも描けなかっただろう完璧な物語だ。日曜夜、ニューヨークでの2026年W杯決勝スペイン対アルゼンチンは、メッシ対ヤマルの対決でもある。
翻訳者：
共通の過去――そして今や2026年ワールドカップ決勝で対戦相手となった二人：かつてリオネル・メッシがラミン・ヤマルを「水浴び」させた理由
一方は多くの人々にとって史上最高の選手であり、2年連続で世界最高峰のトロフィーを掲げようとしている。もう一方は気取らないプレーで魅了する若きスター。2024年欧州選手権に続き、短期間で代表2つ目のタイトルを狙う。
この対決が魅力的なのは、結果に関係なく一つの時代の終わりを感じさせるからだ。代表での最後の試合となる可能性が高く、W杯では確実に最後となるこの一戦で、「王」メッシは後継者と目される彼にバトンを渡すかもしれない。
ヤマルが後継者に選ばれたのは、プレイスタイルやバルセロナ愛だけではない。20年近く前の1枚の写真が、2人を結んでいる。
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リオネル・メッシ、ラミン・ヤマルを称賛：「彼がスターになることは分かっていた」
2024年に公開された写真には、アルゼンチン出身のサッカー選手がスペイン人の赤ちゃんを風呂に入れてあげている。この時、ヤマルは生後数か月で、メッシのキャリアも始まったばかりだった。
この写真は2007年、スペイン紙『Sport』がユニセフと制作したチャリティーカレンダーのために撮影された。当時バルセロナの選手たち、そして将来の加入が予定されていた選手たちも参加していた。メッシと同じく、バルサはヤマルの最初のクラブとなった。
この写真が公開されたのはヤマルがブレイクした後だが、これは父ムニール・ナスラウイの意向による。彼は息子に不要なプレッシャーを与えないよう、当時すでに始まっていたメッシとの比較をできるだけ先延ばしにしたかったのだ。
「おそらくレオに幸運をもたらしたのはラミンだったのかもしれない」と、彼は2024年にスペイン紙『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで語った。その写真は「人生における偶然」であり、将来どうなるかなど誰も予想できなかった。それでも彼は「彼がスターになることは分かっていた」と強調した。 どの父親もそう思うし、息子が最高になることを願う。彼の人生と将来が素晴らしいものになることを願っている」
ヤマル本人も後にこう語った。「撮影当時は幼く、何が起こっているのか理解していなかった。父はメッシとの比較を避け、その写真を人目に触れないように保管していた。史上最高の選手と比べられるのは光栄だが、彼のような選手にはなれないと分かっている。その期待が逆に負担になることもある」
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ラミン・ヤマルが初のワールドチャンピオンになる可能性がある
ドイツで開催されたEUROで、ヤマルは大会史上最年少出場＆最年少得点記録を樹立。準決勝フランス戦でゴールを決めた。スペインは決勝でイングランドを2－1で破り、優勝。大会後、ヤマルは最優秀若手選手とベストイレブンに選ばれた。
それから約2年。19歳のヤマルは次の節目を迎える。最大のアイドル、メッシを相手に世界王者の座に就き、19年前に伝説となった1枚の写真から始まった物語に幕を閉じようとしている。
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