ポルトガルのスーパースター、ロナウドはクラブと代表を合わせた通算得点数を980に迫っており、すでに歴史を書き換えることを幾度となく続けてきた。41歳で2026年ワールドカップに出場した後、代表通算得点は146となっている。

中東でも驚異的な個人成績を維持し、ゴールデンブーツや国内タイトルを手にしてきた一方で、その圧巻のキャリアが延長される可能性も取り沙汰されている。現在の契約は2027年夏に満了する。

メッシもまた健在だ。39歳となった現在、最近では自身3度目のワールドカップ決勝の舞台に立ち、バロンドールの候補にも再び名を連ねた。通算受賞数は8回を誇る。アメリカではMLSカップ制覇と、連続でのMVP受賞を味わっている。

この謎めいたアルゼンチン人は、207試合出場125得点で代表キャリアに終止符を打ったが、2028年まで南フロリダでの契約に縛られている。通算得点数は930に迫っている。