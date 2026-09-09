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「共有されたレガシー」 元MLSスターが再びGOAT論争を予見、リオネル・メッシがクリスティアーノ・ロナウドに単独で通算1000ゴール到達を許すはずがないと主張
ロナウドとメッシは通算で何ゴールを決めているのか？
ポルトガルのスーパースター、ロナウドはクラブと代表を合わせた通算得点数を980に迫っており、すでに歴史を書き換えることを幾度となく続けてきた。41歳で2026年ワールドカップに出場した後、代表通算得点は146となっている。
中東でも驚異的な個人成績を維持し、ゴールデンブーツや国内タイトルを手にしてきた一方で、その圧巻のキャリアが延長される可能性も取り沙汰されている。現在の契約は2027年夏に満了する。
メッシもまた健在だ。39歳となった現在、最近では自身3度目のワールドカップ決勝の舞台に立ち、バロンドールの候補にも再び名を連ねた。通算受賞数は8回を誇る。アメリカではMLSカップ制覇と、連続でのMVP受賞を味わっている。
この謎めいたアルゼンチン人は、207試合出場125得点で代表キャリアに終止符を打ったが、2028年まで南フロリダでの契約に縛られている。通算得点数は930に迫っている。
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メッシは通算1000ゴール到達でロナウドに並びたいと思うのか？
メッシが永遠のライバルであるロナウドに、自分より先に4桁得点へ到達することを許すはずがないのではないかと問われると、元MLSのGKであるヒスロップは、GOALの独占取材で、King Casinoの提供により、次のように語った。「それこそフットボールが見たがっているものに近いのではないかと思う。私たちは、他の誰とも違う形で1つの時代を定義し、それ以前のごくわずかな選手たちと同じようにこの競技を定義してきた2人の選手を見てきたのだと思う。
「ロナウドが残している数字、そしてリオネル・メッシが今も積み上げ続けている数字は、まさに驚異的だ。しかもメッシには衰える兆しがまったく見られない。もし2人の選手がともに1000ゴール超えというところに行き着くなら、それはこの競技における彼らの共有されたレガシーにふさわしいことだろう」
GOAT論争のライバルたちが、同じゴール到達記録を追う
メッシとロナウドは、それぞれが到達してきた高みを踏まえれば、達成すべきことはもはやそれほど多く残されていない。前者が後者の動向を過度に気にするかどうかを問われると、かつてMLSでプレーし、ロナウドのマンチェスター・ユナイテッド時代の元チームメートでもあるジュゼッペ・ロッシは、以前GOALにこう語っていた。「分からないね。知らないよ。彼はそんなことを知っていると本当に思うかい？ そんなことを本当に気にしていると思うかい？
「心の奥ではそうかもしれない。でも、2人はゲームへの向き合い方が異なると思う。ただ、メッシは今後3年で1000に到達すると確信している。今の状況を見ると、彼は2028年までマイアミにいるし、きっとそこにたどり着くはずだ」
2009年夏、CR7がサンティアゴ・ベルナベウへ移った時期にレアル・マドリーを去ったオランダのレジェンド、ヴェスレイ・スナイデルは、同じ目標を追う2人のアイコンについてこう語っている。「それが2人にとって次の目標だと思う。100％だ。クリスティアーノは1000ゴールに到達するまで止まらない。メッシはさらに2年契約を結んだ。彼も間違いなく1000ゴールに到達する。
「1人がMLS、もう1人がサウジにいながら、今もこのライバル関係について話しているのはいいことだ。2人は偉大なスターで、今は1000ゴール到達という別の目標を追っている。驚くべきことだね。もしかすると、誰が先に2000に届くかを知るために、アシスト数も数えてみることになるかもしれない」
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メッシとロナウドは、今後もしばらく現役を続ける見通しだ
ロナウドは2026-27シーズン開幕後のアル・ナスルで再び得点を重ねており、一方のメッシはアルゼンチンの一員としてワールドカップで見せた活躍を経て、インテル・マイアミで実戦復帰を果たした。
長年にわたって身体にかかってきた負担を踏まえれば、両者がいつまでプレーを続けられるのかという疑問の声は今も上がり続けているが、2人とも可能な限り長く現役を続けることを望んでいるようだ。
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