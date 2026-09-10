バルセロナは、退団するFWロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの後釜として、今夏の最優先補強ターゲットにアルバレスを特定していた。カタルーニャのクラブは、3シーズンに分割した総額約1億ユーロのオファーを提示したが、アトレティコ・マドリーは交渉を断固として拒否した。

緊張が高まったのは、アルバレスがワールドカップ期間中に退団希望を公に表明したことがきっかけだった。これを受け、ロヒブランコスの首脳陣は厳しい声明を発表し、全会一致で移籍を阻止するとともに、バルセロナに対して非倫理的な行為があったと非難した。

また、この首都のクラブは、違法接触の疑いをめぐってRFEFとFIFAに苦情を申し立てたとも報じられており、同時にラ・リーガ王者がメディアを操作していると非難した。



