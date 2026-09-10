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「公正なオファーを出した！」。バルセロナのディレクター、デコがフリアン・アルバレス獲得をめぐってアトレティコ・マドリーに反論し、違法接触の主張を否定
アトレティコがアルバレス獲得を狙うバルセロナの1億ユーロのオファーを拒否
バルセロナは、退団するFWロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスの後釜として、今夏の最優先補強ターゲットにアルバレスを特定していた。カタルーニャのクラブは、3シーズンに分割した総額約1億ユーロのオファーを提示したが、アトレティコ・マドリーは交渉を断固として拒否した。
緊張が高まったのは、アルバレスがワールドカップ期間中に退団希望を公に表明したことがきっかけだった。これを受け、ロヒブランコスの首脳陣は厳しい声明を発表し、全会一致で移籍を阻止するとともに、バルセロナに対して非倫理的な行為があったと非難した。
また、この首都のクラブは、違法接触の疑いをめぐってRFEFとFIFAに苦情を申し立てたとも報じられており、同時にラ・リーガ王者がメディアを操作していると非難した。
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デコは、バルセロナは敬意を持って行動したと強調
『RAC1』の取材に応じたデコは、バルセロナの対応を擁護し、26歳の選手に移籍を強行するよう指示したとの主張を否定した。「われわれが持っている情報は、その情報だ。物事は適切に進めてきた」とデコは説明した。「オファーを出したが、返答はなかった。この件についてはメディアでより多く語られてきた。われわれは敬意を持って彼らと話をした。彼らは最初から、彼を売るつもりはないと伝えてきた。
「現実以上のことはあまり言えない。われわれは正式で公正なオファーを出した……3シーズンにわたって支払うオファーを出した。5回の分割払いで支払うクラブもある」
スポーツディレクターは、水面下で不正があったとするアトレティコの非難を全面的に退けた。「バルサはフリアンに対し、アトレティコを去りたいという希望を公に示すよう言っていない」と述べた。「同じ問題をいつまでも持ち出し続けることはできない。これは現実というより、はるかに社会的圧力の問題だ。それ以上のことはない」
バルセロナ、移籍戦略の転換を余儀なくされる
アルバレスがマドリードに残留したことで、バルセロナは移籍戦略の方向転換を余儀なくされた。デコは、レヴァンドフスキ級のストライカーを補強で置き換えるのは事実上不可能だったとし、その結果、クラブは市場で別のタイプの攻撃的な選手の獲得を模索したと明かした。
「もしフリアンが加入していなければ、我々は似たプロフィールの選手を探さなければならなかった。だからこそ、ガブリエウ・ジェズスを獲得した」とデコは認めた。「カリム・アデイェミについては、チャンスがより早く訪れた。ルーニー・バルドグジについては、レンタル移籍に出す予定だった」
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アルバレスがアトレティコで戦列復帰へ
移籍騒動のさなか、アトレティコのラ・リーガ開幕戦では完全にメンバー外となっていたアルバレスだが、その後はディエゴ・シメオネ監督のチームに復帰した。アスレティック・クブ戦の0-3で敗れた試合では、後半途中から交代出場して復帰を果たした。
その後、このアルゼンチン人FWはリヴァプールとのチャンピオンズリーグリーグフェーズ初戦に向けてもチームとともに遠征した。しかし最終的に、シメオネ監督率いるアトレティコはマージーサイドで1-2の敗戦を喫した。
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