欧州選手権とコパ・アメリカの優勝国、すなわちスペインとアルゼンチンが対戦する予定だった「ファイナル・フィナーレ2026」は、開催されないことになった。中東の地政学的状況を踏まえ、延期が検討されていたが、当初試合の開催地として予定されていたカタールのルサイル・スタジアムに代わる会場を見つけることができなかったためである。
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【公式】2026年のスペイン対アルゼンチン戦「ファイナル・フィナーレ」が中止に。UEFAが理由を明かした声明を発表
プレスリリース
「UEFAとカタールの主催当局との間で綿密な協議が行われた結果、本日、同地域の現在の政治情勢により、UEFAユーロ2024優勝国のスペインとCONMEBOLコパ・アメリカ2024優勝国のアルゼンチンによるファイナルが、当初予定されていた3月27日にカタールで開催することはできないことが発表された」と、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式声明は述べている。
平和は戻ってくる
「状況とタイミングの不運により、チームがカタールでこの名誉あるトロフィーを争う機会を奪われてしまったことは、UEFAおよび大会主催者にとって大きな失望です。カタールはこれまで、世界クラスのイベントを最高水準の施設で主催する能力を証明してきました。
UEFAは、試合の開催に向け尽力されたカタールの組織委員会および当局に対し、深く感謝の意を表するとともに、この地域に一日も早く平和が戻ることを確信しています。」
「フィナリッシマ」とは何か
「ファイナル・フィナーレは、UEFAとCONMEBOLの緊密なパートナーシップの一環として創設され、欧州と南米の王者同士が対戦し、国際サッカーの最高峰を祝う大会です。現ワールドカップ王者のアルゼンチンは、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた第1回大会で、イタリアを3-0で下して優勝しました」。
「このイベントを何としても開催したいという強い決意のもと、これほど重要な試合を極めて短い準備期間で再開催することの困難さは理解できるものの、UEFAは実行可能な代替案を検討した。しかし、そのいずれもAFA（アルゼンチンサッカー協会、編注）にとっては実現不可能であることが判明した」。
最初の選択肢は、予定通りマドリードのサンティアゴ・ベルナベウで試合を開催し、スタジアム内の観客席を両チームのサポーターで均等に分割するというものでした。これにより、この権威あるイベントにふさわしい世界クラスの会場を確保できたはずですが、アルゼンチン側はこれを拒否しました。