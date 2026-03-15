【公式】2026年のスペイン対アルゼンチン戦「ファイナル・フィナーレ」が中止に。UEFAが理由を明かした声明を発表

「状況とタイミングの不運により、チームがカタールでこの名誉あるトロフィーを争う機会を奪われてしまったことは、UEFAおよび大会主催者にとって大きな失望です。カタールはこれまで、世界クラスのイベントを最高水準の施設で主催する能力を証明してきました。

UEFAは、試合の開催に向け尽力されたカタールの組織委員会および当局に対し、深く感謝の意を表するとともに、この地域に一日も早く平和が戻ることを確信しています。」