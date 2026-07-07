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【公式】元チェルシー監督リアム・ローゼニオール氏が解任から約3か月で新監督就任。
ロゼニオールがパリFCに正式加入
新たに就任したヘッドコーチが契約に署名した。契約には延長オプションがあり、さらに1シーズン指揮できる見込みだ。前任者はアントワーヌ・コンブアレで、昨季リーグ・アン11位に導いた。新監督はストラスブール以来、フランスでの2度目の就任となる。
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新社長がビジョンを提示
アルノー家とレッドブルの支援を受けるクラブ首脳陣は、このイギリス人監督の実績と指導力に深い感銘を受けた。スポーツディレクターのマルコ・ネッペ氏は、同監督の厳格で現代的なスタイルがチームをさらに高い競争力へと導くと確信を示した。
ネッペ氏は就任についてこう語った。「リアム・ローゼニオールは我々が求めていた資質をすべて備えている。彼は現代的で要求の厳しい監督であり、選手もチームも成長させる能力で定評がある。
戦術だけでなく、リーダーシップと明確なビジョンでチームを一つにする力に感銘を受けた。彼がパリFCで成功するために必要な資質をすべて備えていると確信しており、新たな章での大いなる成功を祈っている。」
ローゼニオール新監督はクラブ公式メディアに次のように語った。「パリFCの監督に就任でき、とてもうれしいです。選手たちと練習するのが待ちきれません。私は選手がサッカーを楽しんで、自分たちのプレーを表現し、情熱を持って戦うことを望んでいます。その姿勢をクラブに広げていければ幸いです。」
野心的な首都建設プロジェクト
RCストラスブールで最年少チームを率いリーグ7位となり、UEFAカンファレンスリーグ出場権を獲得したロゼニオール監督は、フランスで依然高く評価されている。ハル・シティやダービー・カウンティでのイングランド経験と若手育成実績も就任の決め手となった。
一方、前所属クラブのチェルシーは、ブルーコ買収後の4年間で6人目の常任監督にシャビ・アロンソを任命した。
- AFP
国内テストが目前に迫っている
ロゼニオール監督は木曜、就任後初の練習を指揮する。8月22日（土）にはトロワとのアウェイ戦で2026-27シーズン・リーグ・アン開幕戦に臨む。豊富な資金を背景に、彼は昨季の中位から大幅な躍進を目指す。夏の移籍市場が閉まる前に、戦術をチーム全体に浸透させなければならない。
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