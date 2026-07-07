アルノー家とレッドブルの支援を受けるクラブ首脳陣は、このイギリス人監督の実績と指導力に深い感銘を受けた。スポーツディレクターのマルコ・ネッペ氏は、同監督の厳格で現代的なスタイルがチームをさらに高い競争力へと導くと確信を示した。

ネッペ氏は就任についてこう語った。「リアム・ローゼニオールは我々が求めていた資質をすべて備えている。彼は現代的で要求の厳しい監督であり、選手もチームも成長させる能力で定評がある。

戦術だけでなく、リーダーシップと明確なビジョンでチームを一つにする力に感銘を受けた。彼がパリFCで成功するために必要な資質をすべて備えていると確信しており、新たな章での大いなる成功を祈っている。」

ローゼニオール新監督はクラブ公式メディアに次のように語った。「パリFCの監督に就任でき、とてもうれしいです。選手たちと練習するのが待ちきれません。私は選手がサッカーを楽しんで、自分たちのプレーを表現し、情熱を持って戦うことを望んでいます。その姿勢をクラブに広げていければ幸いです。」