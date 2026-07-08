フルハムは新監督の確保に迅速に対応し、アルベロアが3年契約でヘッドコーチに就任すると発表した。昨季ベルナベウで指揮した43歳の同監督の招聘は、過去5年の基盤をさらに強化しようとするクラブの意気込みを示す。

アルベロアはクラブ公式サイトで「ロンドン最古のクラブで新たな一歩を踏み出せることを光栄に思う。大きな責任を感じると同時に、[サヒド]・カーン氏とトニー・カーン氏に感謝している。

クレイヴン・コテージの雰囲気をファンと共に味わい、来週から選手たちとプレシーズンを始めるのが楽しみです。一緒に素晴らしい旅をしましょう。さあ、フルハム！」