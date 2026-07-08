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【公式】フルハムが新監督に、ジョゼ・モウリーニョの推薦を受けた元レアル・マドリード監督アルバロ・アルベロアを任命。
クレイヴン・コテージでの新たな章
フルハムは新監督の確保に迅速に対応し、アルベロアが3年契約でヘッドコーチに就任すると発表した。昨季ベルナベウで指揮した43歳の同監督の招聘は、過去5年の基盤をさらに強化しようとするクラブの意気込みを示す。
アルベロアはクラブ公式サイトで「ロンドン最古のクラブで新たな一歩を踏み出せることを光栄に思う。大きな責任を感じると同時に、[サヒド]・カーン氏とトニー・カーン氏に感謝している。
クレイヴン・コテージの雰囲気をファンと共に味わい、来週から選手たちとプレシーズンを始めるのが楽しみです。一緒に素晴らしい旅をしましょう。さあ、フルハム！」
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シルバの後任探し
シルバが母国ポルトガルのベンフィカへ復帰するため退任し、クレイヴン・コテージの監督ポストが空いた。フルハムは5年間チームを成功に導いた彼を引き留めようとしたが、ポルトガルの名門からの誘いは魅力的だった。後任探しでは、元トッテナム監督トーマス・フランクなど多くの著名人が候補に挙がった。
元イプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナ氏も候補に挙がったが、移籍金は高すぎると判断された。アルベロア氏はクラブへのビジョンで取締役会に好印象を与え、最有力候補に躍り出た。BBCによると、レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長やジョゼ・モウリーニョ氏からの推薦も後押しした。
カーン氏、意欲的な人事決定を称賛
カーン会長は、クラブがトップレベルのサッカーを理解する監督を得たと確信している。就任について会長は「アルバロは極めて野心的だ。最高の選手、クラブ、指導法に触れてきた経験は、ここフルハムでも役立つ」と語った。
戦術眼だけでなく、クラブのユースシステムへの熱意もオーナー陣を説得した。カーン会長は続けた。「アルベロアはアカデミーにも強い関心を寄せ、若手選手にチャンスを与えることを信条としている。 攻撃的なサッカーを志向する姿勢にも感銘を受けた。これらの要素がそろっているアルヴァロ・アルベロアは、今シーズンのプレミアリーグだけでなく、その先もクラブを導く理想的な人物だ」と語った。
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レアル・マドリードの血統がロンドンに上陸
アルベロアは、レアル・マドリードでの短期間ながら多忙な監督業を経てプレミアリーグに復帰した。ユース指導後、元リヴァプールとウェストハムのディフェンダーである彼は前シーズンの残り28試合でトップチームを率いた。その間、彼は「ロス・ブランコス」をラ・リーガ2位に導き、チャンピオンズリーグでは準々決勝に進出したが、最終的にバイエルン・ミュンヘンに敗れた。
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