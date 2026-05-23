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【公式】ダヴィド・アラバがレアル・マドリードを退団へ
一つの時代が終わりを告げる
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怪我と選手層の薄さによる苦戦
アラバはここ数シーズン、コンディション不良に悩まされてきた。2024-25シーズンは特に厳しく、2025年1月に前十字靭帯のけがから復帰しても出場は14試合だった。同年4月には半月板を損傷し、リーグ終盤とクラブワールドカップを欠場した。 今シーズンもラ・リーガ15試合出場（先発4）にとどまり、若手の台頭とベテランの安定もあり序列は低下。クラブが若返りを図る中、ルディガー、ミリタオ、アセンシオ、ホイセンが守備陣のローテーションで優先されている。
アラバの次の行き先
怪我歴があるにもかかわらず、アラバは移籍市場で依然として注目の的だ。経験と汎用性を備え、移籍金無料なため、多くの欧州強豪が興味を示している。ACミランもその一人で、33歳の彼の動向を注視している。
ただし、争奪戦は欧州にとどまらない。米MLSやサウジリーグの高額オファーも選択肢だ。移籍先決定前に、アラバは今夏W杯で代表を率いる。ラングニック監督が発表した最終メンバーに選ばれているためだ。
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ベルナベウでの変革の夏
レアル・マドリードの刷新に伴い、今夏退団が予想されるのはアラバだけではない。主将カルバハルもフリーエージェントで退団が確定しており、アラバは彼に続く形となる。この入れ替えで給与キャップに余裕ができ、昨年巨額投資を行ったアルバロ・カレラスとフイセンの負担を軽減できる。
今週末、クラブはホーム最終戦アスレティック・クラブ戦前にベルナベウで送別式を開き、黄金期を支えた彼のDNAに感謝を伝える。