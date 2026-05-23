【公式】ダヴィド・アラバがレアル・マドリードを退団へ

怪我歴があるにもかかわらず、アラバは移籍市場で依然として注目の的だ。経験と汎用性を備え、移籍金無料なため、多くの欧州強豪が興味を示している。ACミランもその一人で、33歳の彼の動向を注視している。

ただし、争奪戦は欧州にとどまらない。米MLSやサウジリーグの高額オファーも選択肢だ。移籍先決定前に、アラバは今夏W杯で代表を率いる。ラングニック監督が発表した最終メンバーに選ばれているためだ。