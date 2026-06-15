ザニオーロのウディネーゼ残留が正式決定した。アストン・ヴィラ、アタランタ、フィオレンティーナでのレンタル移籍で結果を出せなかった同選手は、ウディネーゼで高いレベルを示し、新契約にサインした。
しかし夕方、クラブの発表から数時間後にスカイ・スポーツが伝えたところによると、ザニオーロと代理人のヴィゴレッリは、買い取りが成立しても1999年生まれの選手が期待していた契約延長が実現せず、悔しさをにじませているという。
ザニオーロのウディネーゼ残留が正式決定した。アストン・ヴィラ、アタランタ、フィオレンティーナでのレンタル移籍で結果を出せなかった同選手は、ウディネーゼで高いレベルを示し、新契約にサインした。
しかし夕方、クラブの発表から数時間後にスカイ・スポーツが伝えたところによると、ザニオーロと代理人のヴィゴレッリは、買い取りが成立しても1999年生まれの選手が期待していた契約延長が実現せず、悔しさをにじませているという。
ニコロ・ザニオーロが完全移籍でユヴェントスに加入した。ウディネーゼ・カルチョはガラタサライからザニオーロを完全移籍で獲得するオプションを行使したと発表し、同選手は2029年6月30日までの契約を結んだ。
フリウリで経験を積んだザニオーロは、ユヴェントスでのキャリアを継続。クラブと選手双方の「クオリティ」「野心」「成長」を重視する意志が示された。 昨季はリーグ32試合で5得点5アシスト、コッパ・イタリアでも1得点を挙げ、チームに大きく貢献した。
ファブリツィオ・ロマーノによると、移籍金は500万ユーロ。さらに将来ガラタサライが売却した場合、その利益の50％が支払われる。