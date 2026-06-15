ザニオーロのウディネーゼ残留が正式決定した。アストン・ヴィラ、アタランタ、フィオレンティーナでのレンタル移籍で結果を出せなかった同選手は、ウディネーゼで高いレベルを示し、新契約にサインした。





しかし夕方、クラブの発表から数時間後にスカイ・スポーツが伝えたところによると、ザニオーロと代理人のヴィゴレッリは、買い取りが成立しても1999年生まれの選手が期待していた契約延長が実現せず、悔しさをにじませているという。