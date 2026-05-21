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公式発表6時間前：DFBがW杯初選出選手を発表

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さあ、どうぞ――W杯代表メンバーを少しずつお披露目します。自国開催の欧州選手権前に行われた「宝探し」と同様に、ユリアン・ナーゲルスマン監督は、今夏のサッカーW杯に向けた代表メンバーも選手一人ずつ明らかにしています。

ドイツ代表監督がフランクフルトで26人のメンバーを発表する6時間前（13時）、ようやくネット上で動きが始まった。キャプテンのヨシュア・キミッヒが皮切りだった

  • センセーショナルな復帰を果たしたマヌエル・ノイアーをはじめ、DFBキャンパスでのワールドカップ代表選手全員の発表に先立ち、米国、メキシコ、カナダで開催される大会（6月11日～7月19日）に出場する12人のスター選手が事前に公表される。各選手には短い動画が用意され、ドイツ代表監督や友人、家族も「自分たちの」代表選手についてコメントを寄せる。



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  • ナゲルスマン監督はキミッヒについて「君がピッチ上のリーダーでいてくれて本当に嬉しい」と語った。

    キミッヒにとって、それは妻のリナと幼なじみだ。ナゲルスマン監督は「君はいつも前向きに先頭に立ち、多くの少年少女の手本だ」と語った。 さらに「ピッチでチームを率い、できればワールドカップ制覇へ導いてほしい。そのままの君で全力を尽くしてくれ。優れた選手であり、人間だ。成功を祈っている」と続けた。

    妻リナはキミッヒを「親友であり、素晴らしい夫で、それ以上に素晴らしい父親」と語る。「一緒に大きな家族を築けることを誇りに思い、感謝している。あなたがいてくれてありがとう」。

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