公式発表6時間前：DFBがW杯初選出選手を発表

キミッヒにとって、それは妻のリナと幼なじみだ。ナゲルスマン監督は「君はいつも前向きに先頭に立ち、多くの少年少女の手本だ」と語った。 さらに「ピッチでチームを率い、できればワールドカップ制覇へ導いてほしい。そのままの君で全力を尽くしてくれ。優れた選手であり、人間だ。成功を祈っている」と続けた。

妻リナはキミッヒを「親友であり、素晴らしい夫で、それ以上に素晴らしい父親」と語る。「一緒に大きな家族を築けることを誇りに思い、感謝している。あなたがいてくれてありがとう」。