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公式発表：ロメル・ルカクがフェネルバフチェ移籍を決め、トルコでメイソン・グリーンウッドとネイサン・アケに合流へ
格安条件でのイスタンブール行き
ベテランFWは、移籍金600万ユーロに出来高が加わると報じられる条件でスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを離れることになり、クラブの攻撃陣の序列に大きな変化をもたらすことになる。ナポリは夏の移籍市場序盤に長期的な後継者を確保していたことで、ルカクの完全移籍による放出を承認することができた。イタリアの同クラブは、マンチェスター・ユナイテッドからラスムス・ホイルンドを4400万ユーロ（3800万ポンド）で完全移籍により獲得していた。
欧州サッカー界で知名度の高い存在であるにもかかわらず、ルカクの移籍金は、ナポリがその給与負担から脱し、ホイルンドのような若い才能に軸足を移したい意向を反映したものとなっている。ベルギー代表の同選手は最近フィットネス面に苦しんでおり、さらに昨春にはベルギーで無許可のトレーニングを行ったことで緊張が一段と高まった。これを受け、スポーツディレクターのジョバンニ・マンナから懲戒処分の可能性について警告を受けており、最終的にはトルコへの迅速な移籍への道を開く形となった。
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フェネルバフチェ、スュペル・リグの強豪を構築へ
この移籍により、ルカクはフェネルバフチェの野心的な再建の中心を担うことになる。トルコの名門は国内での栄光を取り戻すべく、積極的に戦力を強化している。今夏にイスタンブール入りした注目補強の最新例となったルカクは、すでにマンチェスター・シティから加入したDFネイサン・アケ、マルセイユから加わったメイソン・グリーンウッド、そしてレアル・マジョルカでのラ・リーガで23得点を挙げた後に加入したFWヴェダト・ムリキを擁する強力な顔ぶれに加わる。
ルカクにとってトルコ移籍は、フィジカル面の問題で大きく狂わされたシーズンを経た後の歓迎すべき再出発となる。前季は長引く負傷問題の影響でナポリでのクラブ出場がわずか7試合に制限されたものの、このベテランFWは代表の舞台でコンディションの良さを示し、今夏のワールドカップで全6試合に出場して3得点を記録。ベルギーのベスト8進出に貢献した。
コンテ時代の終焉
この移籍は、アントニオ・コンテの退任を受けたものでもある。コンテはチェルシー、インテル、ナポリでのそれぞれの期間を通じて、ルカクの最高のパフォーマンスをたびたび引き出してきた指揮官だった。両者はスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで再会し、ルカクがリーグ戦14得点を記録する中、2024-25シーズンのセリエA優勝を成し遂げて即座に成功を収めたが、その後は最終的に2人ともクラブを去った。
このコンビはイタリアサッカー界で広く称賛されており、その背景にはサン・シーロで共に過ごした極めて実り多い年月がある。コンテの指導下にあったインテルで、ルカクはキャリアで最も爆発的な時期を過ごし、2シーズン連続で34得点、30得点を挙げてチームをヨーロッパリーグ決勝と2020-21シーズンのセリエA優勝へ導いた。その後、9750万ポンドでチェルシー復帰を果たした。
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放浪のキャリアは続く
ルカクのトルコ移籍は、欧州の名門クラブを渡り歩いてきたキャリアに新たな行き先を加えるものとなった。その歩みは成功と失敗が入り交じるものでもあった。チェルシーでの2度目の在籍はわずか1シーズンで終わり、その後、このベルギー人FWは相次いでローン移籍を経験。インテルでは2022-23シーズンのチャンピオンズリーグ決勝進出を果たし、その後はローマでのプレーを経て、最終的に2024年のナポリへの完全移籍につながった。
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