ベテランFWは、移籍金600万ユーロに出来高が加わると報じられる条件でスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナを離れることになり、クラブの攻撃陣の序列に大きな変化をもたらすことになる。ナポリは夏の移籍市場序盤に長期的な後継者を確保していたことで、ルカクの完全移籍による放出を承認することができた。イタリアの同クラブは、マンチェスター・ユナイテッドからラスムス・ホイルンドを4400万ユーロ（3800万ポンド）で完全移籍により獲得していた。

欧州サッカー界で知名度の高い存在であるにもかかわらず、ルカクの移籍金は、ナポリがその給与負担から脱し、ホイルンドのような若い才能に軸足を移したい意向を反映したものとなっている。ベルギー代表の同選手は最近フィットネス面に苦しんでおり、さらに昨春にはベルギーで無許可のトレーニングを行ったことで緊張が一段と高まった。これを受け、スポーツディレクターのジョバンニ・マンナから懲戒処分の可能性について警告を受けており、最終的にはトルコへの迅速な移籍への道を開く形となった。