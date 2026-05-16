【公式発表】ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを退団

『The Athletic』によると、37歳のフォワードはすでにチームメイトとコーチ陣に決断を伝え、今週初めの練習では感動的なスピーチを行った。クラブ中に響いたその言葉で、彼は4シーズンを「輝かしいキャリアの最も素晴らしい一章」と表現した。

土曜にはSNSで正式発表し、さまざまな監督の下で攻撃の要として戦ったクラブへの感謝を述べた。

彼は「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。 使命は果たしました。4シーズンで3度優勝。ファンからの愛は決して忘れません。カタルーニャは私の居場所です。この4年間、出会ったすべての方に感謝します。この素晴らしい機会を与えてくれたラポルタ会長にも特に感謝します。バルサは本来あるべき場所に戻りました。ヴィスカ・エル・バルサ。ヴィスカ・カタルーニャ。」