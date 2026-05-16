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【公式発表】ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナを退団
ブラウグラナへの感傷的な別れ
『The Athletic』によると、37歳のフォワードはすでにチームメイトとコーチ陣に決断を伝え、今週初めの練習では感動的なスピーチを行った。クラブ中に響いたその言葉で、彼は4シーズンを「輝かしいキャリアの最も素晴らしい一章」と表現した。
土曜にはSNSで正式発表し、さまざまな監督の下で攻撃の要として戦ったクラブへの感謝を述べた。
彼は「挑戦と努力に満ちた4年間を経て、新たな一歩を踏み出す時が来た。 使命は果たしました。4シーズンで3度優勝。ファンからの愛は決して忘れません。カタルーニャは私の居場所です。この4年間、出会ったすべての方に感謝します。この素晴らしい機会を与えてくれたラポルタ会長にも特に感謝します。バルサは本来あるべき場所に戻りました。ヴィスカ・エル・バルサ。ヴィスカ・カタルーニャ。」
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世界トップクラスの射手の遺産
ポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキは、今シーズン限りでバルセロナを退団する。クラブは公式声明で「4年間『ブラウグラナ』のユニフォームを着てゴール、リーダーシップ、闘志を示した」と功績を称えた。
2022年に5000万ユーロの移籍金で加入し、191試合で119得点を挙げてクラブ歴代14位の得点者に。デビューシーズンはピチーチ賞を獲得し、チームをリーグ優勝へ導いた。 2024-25シーズンの国内3冠でも1シーズン42得点を挙げ中心となった。スペイン4年間でラ・リーガ3回、スペイン・スーパーカップ3回など7冠を獲得し、勝利へのメンタリティを示した。
驚異的なオファーとサウジアラビアの関心
フリーエージェント市場への参入を控えるストライカーの次なる移籍先をめぐる憶測が高まっている。ユヴェントスやMLSの複数クラブが興味を示す中、最も具体的な関心を示しているのは中東のクラブだ。 サウジ・プロリーグのアル・ヒラルが正式オファーを提示したと報じられ、年俸約9000万ユーロという破格の条件が噂されている。
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下位のリーグへの移籍を検討している
巨額報酬が提示されるサウジアラビア移籍の噂がある一方、レヴァンドフスキは「下位リーグ」への移籍も検討している。MLSのシカゴ・ファイアへの加入が取り沙汰される中、38歳の誕生日を目前に控え、彼は慎重に選択肢を吟味していると明かした。なお、現契約はあと51日残っている。
「下位リーグも選択肢だ。38歳目前だが体調は良好なので検討している」と語った。現在はカンプ・ノウでの最終戦に集中し、レアル・ベティス戦で最後の得点を挙げて有終の美を飾りたい考えだ。