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【公式発表】レンジャーズは、ハーツでの活躍が評価されたデレク・マッキネス氏を新監督に就任させると発表した。ダニー・ロール氏はオーストリアの強豪へ移籍する。
マッキネスがアイブロックスに復帰
マッキネスが正式にアイブロックスに復帰した。グラスゴーの名門クラブは、このスコットランド人監督が3年契約で指揮を執ることを発表した。1995～2000年にレンジャーズで150試合以上に出場したマッキネスは、800試合以上の監督経験を経ての復帰となる。
直近ではハーツを率い、PFAスコットランド、SPFL、SFWAの年間最優秀監督賞を独占した。 レンジャーズは、アラン・アーチボルド、ポール・シェリン、クレイグ・クラークがコーチングスタッフとして同行すると発表した。 マクインネスは、今週初めに退任したロールの後任。ドイツ人監督ロールは、オーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。
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スコットランドの血筋を色濃く受け継ぐマネージャーが指揮を執る
セント・ジョンストン、ブリストル・シティ、アバディーン、キルマーノック、ハーツでの監督経験を持つマッキネスが、54歳でレンジャーズの監督に就任した。彼はクラブとファンからの期待を理解している。
「レンジャーズFCの監督に就任でき、大変光栄です」とマッキネスは語った。「私はレンジャーズのサポーターとして育った。クラブの体制やアンドルー、理事会、ジムのリーダーシップを考えると、今こそこの役職を引き受ける時だと確信しています。
「ここでの使命は明確です。サポーターの期待も理解しています。その期待に応え、クラブを正しい姿に導くのは、私とスタッフ、選手たちの責任です。
「多くの困難が予想されますが、準備はすでに始まっています。数週間以内に現メンバーと会い、新戦力も迎えることを楽しみにしています。」
レンジャーズの首脳陣が新任の人事を支持
レンジャーズのアンドルー・キャヴェナ会長は、マッキネス氏の就任を歓迎し、クラブが彼の資質を高く評価していると強調した。会長は「デレクをレンジャーズに迎えられ大変嬉しいです。彼は私たちが常に高く評価してきた人物で、今のクラブに必要な存在だと確信しています。
スコットランドとレンジャーズでの豊富な経験は我々にとって貴重だ。彼はこのリーグで勝つ方法を知っており、ハーツでの好調なシーズンを終えたばかりである。」
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注目はプレシーズンと戦力編成へ移っている。
レンジャーズはプレシーズン準備を進めており、マッキネス監督はすぐに業務を開始する。チーム合流前に監督が決定したため、彼は選手を評価し、構想を実行できる。夏の移籍市場でも新体制を整える見込みだ。