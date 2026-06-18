Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【公式発表】レンジャーズは、ハーツでの活躍が評価されたデレク・マッキネス氏を新監督に就任させると発表した。ダニー・ロール氏はオーストリアの強豪へ移籍する。

レンジャーズ
デレク・マキネス
プレミアシップ
ハーツ
RBザルツブルク
オーストリア・ブンデスリーガ
ダニー・レール

レンジャーズは、デレク・マッキネス氏を新監督として3年契約で招聘したと発表した。同氏はかつてレンジャーズでミッドフィールダーとして活躍し、ハーツでの受賞歴のあるシーズンを経てアイブロックスに復帰する。ダニー・ロール氏は双方の合意により退団し、オーストリアのレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。

  • マッキネスがアイブロックスに復帰

    マッキネスが正式にアイブロックスに復帰した。グラスゴーの名門クラブは、このスコットランド人監督が3年契約で指揮を執ることを発表した。1995～2000年にレンジャーズで150試合以上に出場したマッキネスは、800試合以上の監督経験を経ての復帰となる。

    直近ではハーツを率い、PFAスコットランド、SPFL、SFWAの年間最優秀監督賞を独占した。 レンジャーズは、アラン・アーチボルド、ポール・シェリン、クレイグ・クラークがコーチングスタッフとして同行すると発表した。 マクインネスは、今週初めに退任したロールの後任。ドイツ人監督ロールは、オーストリア・ブンデスリーガのレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。

    • 広告
  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    スコットランドの血筋を色濃く受け継ぐマネージャーが指揮を執る

    セント・ジョンストン、ブリストル・シティ、アバディーン、キルマーノック、ハーツでの監督経験を持つマッキネスが、54歳でレンジャーズの監督に就任した。彼はクラブとファンからの期待を理解している。

    「レンジャーズFCの監督に就任でき、大変光栄です」とマッキネスは語った。「私はレンジャーズのサポーターとして育った。クラブの体制やアンドルー、理事会、ジムのリーダーシップを考えると、今こそこの役職を引き受ける時だと確信しています。

    「ここでの使命は明確です。サポーターの期待も理解しています。その期待に応え、クラブを正しい姿に導くのは、私とスタッフ、選手たちの責任です。

    「多くの困難が予想されますが、準備はすでに始まっています。数週間以内に現メンバーと会い、新戦力も迎えることを楽しみにしています。」

  • レンジャーズの首脳陣が新任の人事を支持

    レンジャーズのアンドルー・キャヴェナ会長は、マッキネス氏の就任を歓迎し、クラブが彼の資質を高く評価していると強調した。会長は「デレクをレンジャーズに迎えられ大変嬉しいです。彼は私たちが常に高く評価してきた人物で、今のクラブに必要な存在だと確信しています。

    スコットランドとレンジャーズでの豊富な経験は我々にとって貴重だ。彼はこのリーグで勝つ方法を知っており、ハーツでの好調なシーズンを終えたばかりである。」

  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    注目はプレシーズンと戦力編成へ移っている。

    レンジャーズはプレシーズン準備を進めており、マッキネス監督はすぐに業務を開始する。チーム合流前に監督が決定したため、彼は選手を評価し、構想を実行できる。夏の移籍市場でも新体制を整える見込みだ。