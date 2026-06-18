【公式発表】レンジャーズは、ハーツでの活躍が評価されたデレク・マッキネス氏を新監督に就任させると発表した。ダニー・ロール氏はオーストリアの強豪へ移籍する。

セント・ジョンストン、ブリストル・シティ、アバディーン、キルマーノック、ハーツでの監督経験を持つマッキネスが、54歳でレンジャーズの監督に就任した。彼はクラブとファンからの期待を理解している。

「レンジャーズFCの監督に就任でき、大変光栄です」とマッキネスは語った。「私はレンジャーズのサポーターとして育った。クラブの体制やアンドルー、理事会、ジムのリーダーシップを考えると、今こそこの役職を引き受ける時だと確信しています。

「ここでの使命は明確です。サポーターの期待も理解しています。その期待に応え、クラブを正しい姿に導くのは、私とスタッフ、選手たちの責任です。

「多くの困難が予想されますが、準備はすでに始まっています。数週間以内に現メンバーと会い、新戦力も迎えることを楽しみにしています。」