レアル・マドリーは再びその資金力を示し、RBライプツィヒからディオマンデを2033年6月までの契約で獲得したことを発表した。スペインの強豪は、保証された基本移籍金1億2500万ユーロに加え、達成可能なアドオンとして1000万ユーロ、さらにより高いパフォーマンス関連の目標に基づく500万ユーロを支払うことで合意している。

すべての出来高条件が満たされた場合、ディオマンデは正式にレアル・マドリー史上最高額の加入選手となる。総額は、2023年にボルシア・ドルトムントから加入したジュード・ベリンガム、そして2019年にチェルシーから加入したエデン・アザールによって打ち立てられたそれまでの記録を上回ることになる。