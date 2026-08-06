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公式発表：レアル・マドリー、ヤン・ディオマンデをPSGから1億4000万ユーロの大型“ハイジャック”で獲得 ジョゼ・モウリーニョに究極の選択難題へ
記録的移籍金でコートジボワール代表スターを獲得
レアル・マドリーは再びその資金力を示し、RBライプツィヒからディオマンデを2033年6月までの契約で獲得したことを発表した。スペインの強豪は、保証された基本移籍金1億2500万ユーロに加え、達成可能なアドオンとして1000万ユーロ、さらにより高いパフォーマンス関連の目標に基づく500万ユーロを支払うことで合意している。
すべての出来高条件が満たされた場合、ディオマンデは正式にレアル・マドリー史上最高額の加入選手となる。総額は、2023年にボルシア・ドルトムントから加入したジュード・ベリンガム、そして2019年にチェルシーから加入したエデン・アザールによって打ち立てられたそれまでの記録を上回ることになる。
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PSGの関心を横取りへ
ディオマンデ獲得レースは今夏の移籍市場でも最も激しい争奪戦の一つだった。長らくコートジボワール代表を巡る争いではパリ・サンジェルマンが先行しているとみられていた。しかし、交渉最終局面でマドリーが素早く動いてこの取引を横取りし、フランス王者は手ぶらに終わった。
ディオマンデの欧州サッカー最高峰への台頭は、まさに電光石火だった。わずか2年前にはフロリダのDMEアカデミーで技術を磨いていたが、その後レガネスへ移籍し、さらにわずか1年前には2000万ユーロの移籍でRBライプツィヒに加入した。ブンデスリーガでは昨季12ゴール8アシストを記録し、そのパフォーマンスによって欧州のあらゆるビッグクラブにとって優先ターゲットとなっていた。
モウリーニョ、起用法を巡る難題に直面
ディオマンデの加入は、すでにスターがそろう攻撃陣にこの若手をどう組み込むかを考えるモウリーニョにとって、大きな選考上の悩みをもたらす。コートジボワール代表は前線の3ポジションすべてでプレー可能であり、キリアン・エムバペ、ビニシウス・ジュニオール、ロドリゴ・ゴエス、フランコ・マスタントゥオーノ、エンドリッキ・フェリペ、ゴンサロ・ガルシアらを擁する強力なアタッカー陣と直接ポジションを争うことになる。その結果、マドリーの先発11人を巡る競争は前例のないレベルに達することになりそうだ。
ディオマンデを、すでに世界最高クラスの攻撃的選手たちを抱えるシステムにどう組み込むかを試みる中で、モウリーニョの戦術的柔軟性は試されることになる。コートジボワールのスターは、2026年ワールドカップで世界最高峰の舞台においてその実力を証明し、際立ったパフォーマンスで自国をノックアウトステージ進出に導いた。ただ、ラウンド32でノルウェーに敗れて敗退している。
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レアル・マドリーにとっての長期的な投資
ディオマンデを7年契約で引き留めたことで、レアル・マドリーは今後10年間のサイドの将来を確保した。同クラブはかなり以前からこの選手を追っており、スカウト陣はスペインでの初期の頃から成長を見守ってきた。
コートジボワール人ウインガーのディオマンデは、非常に慌ただしい移籍市場の中で、モウリーニョにとって今夏5人目の新戦力となる。ディオマンデは、フリー移籍で加入した注目補強のベルナルド・シウバ、そしてフランス人センターバックのイブラヒマ・コナテに続いて加わる。さらに最終ラインを強化するため、レアル・マドリーはマルク・ククレジャに5500万ユーロ、デンゼル・ダンフリースに2000万ユーロを投じた。ディオマンデの基本移籍金1億2500万ユーロを合わせると、レアル・マドリーの今夏の支出はすでに2億ユーロに達しており、出来高を含めればさらに膨らむ可能性がある。
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