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公式発表：ユベントスがニューカッスル・ユナイテッドのFWニック・ヴォルテマーデを1シーズンの期限付き移籍で獲得
ユベントス、ニューカッスルのストライカーを期限付き移籍で獲得へ
ユヴェントスは移籍市場最終日に、ニューカッスル・ユナイテッドからヴォルテマーデを1シーズンのレンタルで獲得したと正式に発表した。ヴォルテマーデはプレミアリーグで1年を過ごした後に加入。ニューカッスルは昨夏、VfBシュトゥットガルトから同選手を獲得するため、約7500万ユーロを支払っていた。
イタリアの名門はこの契約の正確な金銭条件も明らかにしており、レンタル料として280万ユーロを支払うと確認した。契約には最大50万ユーロのボーナスも含まれており、さらにシーズン期間中の付随費用は80万ユーロに上る。
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スパレッティ、夏の新戦力でユベントスの攻撃陣を再構築へ
ヴォルテマーデはユヴェントスにおける今夏の新戦力の長いリストに新たに加わった1人であり、ランダル・コロ・ムアニ、ケリム・アラジベゴヴィッチ、ジョン・ルクミ、グリエルモ・ヴィカーリオ、ジェフ・エカトル、ゼキ・チェリクらに続く加入となった。
また、パペ・マタル・サールも買い取りオプション付きのレンタルでトッテナムから加入した。ルチアーノ・スパレッティが、コロ・ムアニやエカトルとポジションを争うセンターフォワードの新たな選択肢を求めていたことは、以前から明らかだった。この必要性は、ロイス・オペンダとジョナサン・デイヴィッドの退団を受けて生じたものだ。ユヴェントスはジョナサン・ジルクゼーとアレクサンデル・セルロートの獲得も検討していたが、最終的にヴォルテマーデに落ち着いた。
クラブの公式声明、ヴォルテマーデのイタリア行きを歓迎
ユヴェントスは、新たに加わったFWを歓迎する公式声明を発表した。クラブは「ルチアーノ・スパレッティ監督率いる攻撃陣を強化する新たなFWが加わった。ニック・ヴォルテマーデが、2027年6月30日までの期限付き移籍でニューカッスル・ユナイテッドからユヴェントスに加入した」と述べた。
「ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ったヴォルテマーデは、2020年に同クラブでトップチームデビューを果たした。2022-23シーズンにはSVエルフェアスベルクへ期限付き移籍し、その後、印象的なブンデスリーガでのシーズンを経て、2024年夏にシュトゥットガルトへ移籍した。シュトゥットガルトでは真のブレイクを果たし、36試合で18ゴールを記録。チームのドイツ杯制覇にも貢献し、その活躍によって2025年にプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへの移籍を勝ち取った。ニューカッスルでは53試合に出場し、11ゴール6アシストを記録した。今、イタリアで新たな旅が待っている。彼のプレーを見るのが待ちきれない。ユヴェントスへようこそ、ニック！」
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ヴォルテマーデのユヴェントスでの次の展開は？
ドイツ代表として12試合出場のこの選手は、火曜日にメディカルチェックを受け、直ちにチームに合流する。ヴォルテマーデは今後、大きな注目を集めるミランとのビッグマッチを前に、スパレッティ監督の下でトレーニングに参加することになる。ファンは、日曜夕方にユヴェントスがアリアンツ・スタジアムのピッチに立つ際、この選手がブンデスリーガで見せた以前の好調を再現することを期待するだろう。
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