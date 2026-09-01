ユヴェントスは移籍市場最終日に、ニューカッスル・ユナイテッドからヴォルテマーデを1シーズンのレンタルで獲得したと正式に発表した。ヴォルテマーデはプレミアリーグで1年を過ごした後に加入。ニューカッスルは昨夏、VfBシュトゥットガルトから同選手を獲得するため、約7500万ユーロを支払っていた。

イタリアの名門はこの契約の正確な金銭条件も明らかにしており、レンタル料として280万ユーロを支払うと確認した。契約には最大50万ユーロのボーナスも含まれており、さらにシーズン期間中の付随費用は80万ユーロに上る。