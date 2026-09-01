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公式発表：ユヴェントスがニューカッスル・ユナイテッドFWニック・ヴォルテマーデを1シーズンのレンタル移籍で獲得
ユベントス、ニューカッスルFWのローン移籍で合意
ユベントスは移籍市場最終日に、ヴォルテマーデをニューカッスル・ユナイテッドから1シーズンのレンタルで獲得したと正式発表した。ヴォルテマーデはプレミアリーグで1年を過ごした後に同クラブへ加入。ニューカッスルは昨夏、VfBシュトゥットガルトから同選手を獲得するため、約7500万ユーロを支払っていた。
イタリアの名門はこの契約の正確な金銭条件も明かしており、レンタル料として280万ユーロを支払うことを確認した。契約には最大50万ユーロのボーナスに加え、シーズン期間中の付随費用80万ユーロも含まれている。
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スパレッティが今夏の新戦力でユベントスの攻撃陣を再構築へ
ヴォルテマーデはユベントスに加わる今夏の新戦力の最新例であり、ランダル・コロ・ムアニ、ケリム・アラジベゴヴィッチ、ジョン・ルクミ、グリエルモ・ヴィカーリオ、ジェフ・エカトル、ゼキ・チェリクらに続いて加入した。
パプ・マタル・サールも、買い取りオプション付きのレンタルでトッテナムから加入した。ルチアーノ・スパレッティが、コロ・ムアニとエカトルと争うことのできるセンターフォワードの新たな選択肢を求めていたことは、以前から明らかだった。この必要性は、ロイス・オペンダとジョナサン・デイヴィッドの退団を受けて生じたものだ。ユベントスはジョナサン・ジルクゼーやアレクサンダー・セルロートの獲得も探っていたが、最終的にはヴォルテマーデに落ち着いた。
クラブ公式声明、ヴォルテマーデのイタリア到着を歓迎
ユベントスは、新加入のFWを歓迎する公式声明を発表した。クラブは「ルチアーノ・スパレッティの攻撃陣を強化する新たなFWが加わった。ニック・ヴォルテマーデが、ニューカッスル・ユナイテッドから2027年6月30日までの期限付き移籍でユベントスに加入した」と述べた。
「ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ったヴォルテマーデは、2020年に同クラブのトップチームでデビューした。2022-23シーズンにはSVエルフェアスベルクへ期限付き移籍し、その後、ブンデスリーガで印象的なシーズンを過ごした後、2024年夏にシュトゥットガルトへ移籍した。シュトゥットガルトでは飛躍の時期を過ごし、36試合で18ゴールを記録してチームのドイツ杯制覇に貢献。その活躍により、2025年にプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した。ニューカッスルでは53試合に出場し、11ゴール6アシストを記録した。今、新たなイタリアでの旅が彼を待っている。ピッチでのプレーを見るのが待ちきれない。ユベントスへようこそ、ニック！」
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ヴォルテマーデのユヴェントスでの次の動きは？
ドイツ代表として12試合出場のこの選手は、火曜日にメディカルチェックを受け、直ちにチームに合流する。ヴォルテマーデは今後、注目のミラン戦を前に、スパレッティ監督の下でトレーニングに参加することになる。ファンは、ユヴェントスが日曜夜にアリアンツ・スタジアムのピッチに立つ際、彼が以前のブンデスリーガでの好調ぶりを再現することを期待するだろう。
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