ユベントスは、新加入のFWを歓迎する公式声明を発表した。クラブは「ルチアーノ・スパレッティの攻撃陣を強化する新たなFWが加わった。ニック・ヴォルテマーデが、ニューカッスル・ユナイテッドから2027年6月30日までの期限付き移籍でユベントスに加入した」と述べた。

「ヴェルダー・ブレーメンの下部組織で育ったヴォルテマーデは、2020年に同クラブのトップチームでデビューした。2022-23シーズンにはSVエルフェアスベルクへ期限付き移籍し、その後、ブンデスリーガで印象的なシーズンを過ごした後、2024年夏にシュトゥットガルトへ移籍した。シュトゥットガルトでは飛躍の時期を過ごし、36試合で18ゴールを記録してチームのドイツ杯制覇に貢献。その活躍により、2025年にプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドへ移籍した。ニューカッスルでは53試合に出場し、11ゴール6アシストを記録した。今、新たなイタリアでの旅が彼を待っている。ピッチでのプレーを見るのが待ちきれない。ユベントスへようこそ、ニック！」