公式発表：モハメド・サラーがトラブゾンスポルと2年契約を締結

サラーは今夏のリヴァプール退団を受け、トルコのトラブゾンスポルと2年契約を正式に締結した。34歳のウインガーは、注目を集めていたこの契約を最終決定するため、水曜日に沿岸都市トラブゾンへ到着。スュペル・リグの同クラブは木曜日、この大型契約を正式発表し、去就を巡る世界的な憶測に即座に終止符を打った。サラーは、今後の欧州での戦いを前に、注目のフリーエージェントとしてトルコに渡ることになった。

今回の移籍は、マージーサイドでの信じがたい9年間に決定的な終わりを告げるものだ。サラーはイングランドの舞台を去るにあたり、プレミアリーグ史上でも屈指の得点力を誇るアタッカーの一人としての地位を確固たるものにした。



