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公式発表：モハメド・サラーがトラブゾンスポルと2年契約を締結
サラー、衝撃のトラブゾンスポル移籍が完了
サラーは今夏のリヴァプール退団を受け、トルコのトラブゾンスポルと2年契約を正式に締結した。34歳のウインガーは、注目を集めていたこの契約を最終決定するため、水曜日に沿岸都市トラブゾンへ到着。スュペル・リグの同クラブは木曜日、この大型契約を正式発表し、去就を巡る世界的な憶測に即座に終止符を打った。サラーは、今後の欧州での戦いを前に、注目のフリーエージェントとしてトルコに渡ることになった。
今回の移籍は、マージーサイドでの信じがたい9年間に決定的な終わりを告げるものだ。サラーはイングランドの舞台を去るにあたり、プレミアリーグ史上でも屈指の得点力を誇るアタッカーの一人としての地位を確固たるものにした。
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エジプト人への信じがたい歓迎
サラーは空港に到着すると、何千人もの熱狂的なトラブゾンスポルのサポーターに迎えられた。すでに新天地のユニフォームに誇らしげに袖を通していたベテランウインガーは、圧倒的な歓迎に目に見えて心を動かされていた。
34歳は熱気あふれる歓迎セレモニーの場で、自身の高い目標を早くも口にした。「この素晴らしい環境に来ることができてとてもうれしい。これまでこんなものを見た記憶はない」とサラー。「ここには2万5000人がいる。これは信じられない。こんなものは見たことがない」と続けた。「私はどこでも成功してきた。トラブゾンスポルでも成功を経験したい」
アンフィールドに伝説的な遺産を残して
サラーは最終的にリヴァプールを去ることになり、全公式戦442試合で驚異の257ゴール、123アシストを記録した。エジプト代表FWはリヴァプールでプレミアリーグ2回、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップ各1回の優勝に貢献した。アンフィールドでのラストシーズンは意外にも苦しいものとなり、リヴァプールは順位を落とし、本人のパフォーマンスも目に見えて低下した。サラーはリーグ戦27試合でわずか7ゴールにとどまり、輝かしいリヴァプールでのキャリアで初めて2桁得点に届かなかった。
それでも、国際舞台では依然として象徴的な存在であり続けている。サラーは最近、2026年ワールドカップでエジプトの主将を務め、ベスト16進出に貢献したが、同大会では2点のリードを守れず、前回王者アルゼンチンに3-2で惜敗した。
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スュペル・リグでさらなるタイトル獲得を目指して
トラブゾンスポルは木曜夜の現地時間午後7時30分、収容人数4万1000人の本拠地パパラ・パルクで、新たなスーパースターをサポーターに正式披露する。サラーは昨季のスュペル・リグで3位に入ったチームに速やかに合流する見通しだ。トラブゾンスポルは国内リーグを王者ガラタサライと勝ち点8差で終えた一方、トルコ・カップを制してタイトルも獲得した。
伝説的アタッカーの加入は、今季のヨーロッパリーグを戦う準備を進めるトラブゾンスポルにとって大きな後押しとなる。サポーターは、実績十分のワールドクラスの力で、2021-22シーズン以来となるリーグ優勝へ導いてくれることを切に願っているはずだ。
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