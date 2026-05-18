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【公式発表】ハンス・フリック監督、バルセロナとの契約を2028年まで延長
カタルーニャのプロジェクトへの取り組み
契約は月曜日、クラブ本部で正式に締結され、フリック監督はラファ・ユステ副会長やデコ・スポーツディレクターと会談した。以前の契約は2027年までだったが、ピッチでの継続的な成功を受け、クラブと監督はパートナーシップをさらに強化したいと考えていた。新契約には1シーズンの延長オプションが含まれ、フリック監督は2029年まで指揮を執る可能性がある。
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勝利の文化の確立
シャビ・エルナンデスの後任として就任したフリックは、就任以来「勝利のマシン」と呼ばれ、獲得可能な8つのタイトル中5つを獲得。うち2回のリーガ・エスパニョーラ、2回のスペイン・スーパーカップ、1回のコパ・デル・レイ制覇を含む。ライバル・レアル・マドリードを退け、バルセロナをスペインサッカーの頂点に返り咲かせた。
ジョアン・ラポルタ会長ら首脳陣も、結果を出しながらも攻撃的スタイルを維持する手腕を高く評価している。報道によると、彼はリーグ優勝が確定するまで契約交渉の最終決定を先延ばしにし、集中して目標を追っていたという。
ラ・マシアにおける次世代の育成
フリック監督はタイトル獲得だけでなく、若手起用でも高い評価を得ている。ラ・マシア出身13選手にトップデビューの機会を与え、移籍選手に頼りすぎず内部の才能を重用した。
この若手へのこだわりにより、新世代のスターたちが実績あるベテランと共存し、戦術的規律とクラブの哲学を融合させながら、フリックはバルサのDNAを進化させ続けている。
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明るい未来を見据えて
この契約は、クラブの欧州制覇への意志を示す。国内での優位を取り戻した今、目標は再び欧州の頂点に立つことだ。
契約延長後、フリック監督はバルサの公式オフィスでこう語った。「目標はタイトル、そしてチャンピオンズリーグ制覇だ。その夢のため全力を尽くす。バルサは単なるクラブ以上であり、この旅を続けられることを嬉しく思う。」