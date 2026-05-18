【公式発表】ハンス・フリック監督、バルセロナとの契約を2028年まで延長

シャビ・エルナンデスの後任として就任したフリックは、就任以来「勝利のマシン」と呼ばれ、獲得可能な8つのタイトル中5つを獲得。うち2回のリーガ・エスパニョーラ、2回のスペイン・スーパーカップ、1回のコパ・デル・レイ制覇を含む。ライバル・レアル・マドリードを退け、バルセロナをスペインサッカーの頂点に返り咲かせた。

ジョアン・ラポルタ会長ら首脳陣も、結果を出しながらも攻撃的スタイルを維持する手腕を高く評価している。報道によると、彼はリーグ優勝が確定するまで契約交渉の最終決定を先延ばしにし、集中して目標を追っていたという。



