ニューカッスル・ユナイテッドは、マンチェスター・シティからゴンサレスを初期移籍金4800万ポンドで獲得した。契約には成績連動のボーナスとして最大400万ポンドが含まれており、パッケージ総額は5200万ポンドとなる。

この移籍は、相次ぐ大型売却の後に市場で積極的に動いてきたニューカッスルにとって大きな投資を意味する。2025年初頭にポルトから5200万ポンドで移籍し、その後18カ月間エティハド・スタジアムで過ごしたゴンサレスは、すぐに先発メンバーへ入ることが期待されている。シティ在籍中、このMFは公式戦通算59試合に出場し、そのうち41試合は昨季のものだった。ただ、シーズン後半は先発の機会が限られ、1月以降のプレミアリーグでの先発は2試合にとどまった。