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公式発表：ニューカッスル、マンチェスター・シティからニコ・ゴンサレスを5200万ポンドの移籍金で獲得
ニコ・ゴンサレス移籍の詳細
ニューカッスル・ユナイテッドは、マンチェスター・シティからゴンサレスを初期移籍金4800万ポンドで獲得した。契約には成績連動のボーナスとして最大400万ポンドが含まれており、パッケージ総額は5200万ポンドとなる。
この移籍は、相次ぐ大型売却の後に市場で積極的に動いてきたニューカッスルにとって大きな投資を意味する。2025年初頭にポルトから5200万ポンドで移籍し、その後18カ月間エティハド・スタジアムで過ごしたゴンサレスは、すぐに先発メンバーへ入ることが期待されている。シティ在籍中、このMFは公式戦通算59試合に出場し、そのうち41試合は昨季のものだった。ただ、シーズン後半は先発の機会が限られ、1月以降のプレミアリーグでの先発は2試合にとどまった。
- AFP
ジャイスレとゴンサレスが今回の移籍に反応
ニューカッスルのヘッドコーチ、ヤイスレはこの取引を後押しするうえで重要な役割を果たし、このMFを自身の戦術システムに完璧に合うタイプだと見極めていた。移籍成立直後にクラブ公式サイトで話したヤイスレは、スペイン代表がチームにもたらす資質を称賛した。「ニコがニューカッスル・ユナイテッドの選手になってくれて、とてもうれしい。彼はピッチ上の重要なエリアに大きなクオリティーとトップレベルの経験をもたらしてくれる。ニコは本当に優れたボールキャリー能力を持っており、プレッシャーの下でも落ち着きを保ちながら、チームを前進させられる選手だ。守備面でも規律があり、試合を読む力にも優れているし、そのフィジカルはプレミアリーグにも非常に適している」とヘッドコーチは説明した。
選手本人もこの移籍、そして敵としてではなくホームチームの選手としてニューカッスルのファンの前でプレーできる機会に同じく強い熱意を示している。マンチェスター・シティでスタジアムを訪れた過去を振り返り、ゴンサレスはその雰囲気が自身に強い印象を残していたと認めた。「マンチェスター・シティでセント・ジェームズ・パークでは2回プレーしたが、本当にタフだった。雰囲気は素晴らしく、ファンはとても情熱的だった。今度はホームの選手としてそれを味わうのが待ちきれない」
トナーリとギマランイスの代役
移籍市場の早い段階で中盤の主力数人が退団したことを受け、ゴンサレスの獲得はニューカッスルにとって優先事項となっていた。ニューカッスルは今夏序盤にサンドロ・トナーリをトッテナム・ホットスパーへ売却し、その後すぐにブルーノ・ギマランイスもアーセナルへ移籍した。これらの売却によってチームには大きな穴が生まれ、ジャイスレは期限までにその穴を埋めることを強く求めていた。
マンチェスター・シティにとって、ゴンサレスの売却は前例のない変革の夏における新たな一章となる。10年にわたって成功を収めたペップ・グアルディオラ監督の退任に続き、クラブでは主力の流出が相次いでいる。ロドリはスペインへ戻ってバルセロナに加入し、さらに経験豊富なベテランであるベルナルド・シウヴァとジョン・ストーンズもそれに続く形でエティハド・スタジアムを後にした。
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新シーズンを見据えて
ニューカッスルのファンは、新戦力のプレーを見るまでにもう少し待たなければならない。ニューカッスルは水曜日にカラバオカップ2回戦でウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンと対戦するなど過密日程を迎えているが、ゴンサレスのデビューは土曜日のプレミアリーグ、トッテナム・ホットスパー戦になる可能性がある。ニューカッスルはホームでのリヴァプールとの開幕戦を2-2で引き分けており、その結果を足がかりにしたいところだ。
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