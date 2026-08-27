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公式発表：トッテナム、マンチェスター・シティからオマル・マルムーシュを6000万ポンドの買い取り義務付きレンタルで獲得
マルムーシュ、ノースロンドン移籍を決める
トッテナムは、マンチェスター・シティのFWマルモウシュを1シーズンの期限付き移籍で獲得したことを正式発表した。契約には、来夏に6000万ポンドでの買い取り義務が含まれている。27歳のエジプト代表FWは、元シティのチームメートであるサビオが7500万ポンドで同じクラブへ移籍してから、わずか数日後にノースロンドン行きを決めた。
このFWはクラブ加入への興奮を語り、世界的な舞台におけるスパーズの存在感と、指揮官の影響力が決断の大きな要因だったと強調した。「トッテナム・ホットスパーは、世界はもちろん、少なくともイングランド屈指のビッグクラブだ。このプロジェクトは私にとって非常に魅力的だった。監督の［ロベルト・デ・ゼルビ］と話をしたが、彼の話はとても気に入ったし、サッカーへの情熱はきっとうまくかみ合うと確信している」とマルモウシュは語った。
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エティハドで先発の座をつかむのに苦戦
2025年1月にアイントラハト・フランクフルトから5900万ポンドでマンチェスター・シティに加入した際には大きな期待を集めていたにもかかわらず、マルムーシュはアーリング・ハーランドの存在もあって、安定して出場機会を得るのに苦しんだ。マンチェスター・シティでの公式戦62試合で16ゴールを記録したものの、プレミアリーグで与えられる機会は途中出場に限られることが多かった。
シティでの最後の出場は、エティハド・スタジアムでの序列がさらに下がっていたことをうかがわせるものだった。アーセナルに0-3で敗れたコミュニティ・シールドでは後半からの途中出場にとどまり、先週日曜のボーンマス戦の2-1勝利では最後まで出番のない控えに終わった。
デ・ゼルビ、新たな攻撃的補強を称賛
トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は新戦力を称賛し、このエジプト人選手は自身のハイインテンシティーなシステムで成功するために必要な特性を備えていると指摘した。「オマルは、野心があり、ハングリーで、違いを生み出そうという強い意志を持つ、このクラブがまさに求めているタイプの選手だ」とデ・ゼルビ監督は語った。
さらに選手評を続けたデ・ゼルビ監督は、こう付け加えた。「彼は信じられないほどの攻撃面のクオリティーを持っているが、私が気に入っているのは、向上したい、勝ちたいという意欲でもある。スピード、賢さ、そしてゴール前での本物の脅威をもたらしてくれるし、チームの攻撃を別次元へ引き上げてくれると信じている」
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トッテナム、記録的な大型支出を継続
マルムーシュの加入により、トッテナムの今夏移籍市場での総支出は3億1200万ポンドを超え、デ・ゼルビへの絶大な信頼を示す形となった。クラブは極めて活発に動いており、ウェストハムからマテウス・フェルナンデス、ニューカッスルからサンドロ・トナーリ、ブライトンからヤン・パウル・ファン・ヘッケらを獲得した。こうした注目度の高い補強に加え、層の厚みを増すため、マルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、そしてGKマルティン・ドゥブラフカもフリー移籍で加入している。
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