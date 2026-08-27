公式発表：トッテナム、マンチェスター・シティからオマル・マルムーシュを6000万ポンドの買い取り義務付きレンタルで獲得

トッテナムは、マンチェスター・シティのFWマルモウシュを1シーズンの期限付き移籍で獲得したことを正式発表した。契約には、来夏に6000万ポンドでの買い取り義務が含まれている。27歳のエジプト代表FWは、元シティのチームメートであるサビオが7500万ポンドで同じクラブへ移籍してから、わずか数日後にノースロンドン行きを決めた。

このFWはクラブ加入への興奮を語り、世界的な舞台におけるスパーズの存在感と、指揮官の影響力が決断の大きな要因だったと強調した。「トッテナム・ホットスパーは、世界はもちろん、少なくともイングランド屈指のビッグクラブだ。このプロジェクトは私にとって非常に魅力的だった。監督の［ロベルト・デ・ゼルビ］と話をしたが、彼の話はとても気に入ったし、サッカーへの情熱はきっとうまくかみ合うと確信している」とマルモウシュは語った。