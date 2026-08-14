公式発表、チーロ・インモービレが現役引退「僕のことで悲しまないで」

インモービレは次のように語った。「やめる時が来た。私はサッカーを愛してきた。今はたくさんの計画がある。家族ともっと多くの時間を過ごすのが正しい。難しいことだが、その時が来た。簡単な決断ではなかったが、いつもどこへでもついてきてくれた家族ともっと多くの時間を過ごす時が来た。家族が私に与えてくれたものを返さなければならない。私のことで悲しまないでほしい。未来に向けて、たくさんの計画があるからね」