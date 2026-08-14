チーロ・インモービレが正式に現役引退する。1990年生まれのカンパニア州出身ストライカーで、現在はパリFCに所属している同選手は、フランスのクラブとの契約を解除し、引退を迎えることになった。キャリア最高の時期をラツィオで過ごしたインモービレは、セリエA通算201ゴールを記録し、歴代8位でキャリアに幕を下ろす。引退のニュースはパリのクラブの投稿、そして2014年に結婚した妻ジェシカ・メレーナも認めている。
翻訳者：
公式発表、チーロ・インモービレが現役引退「僕のことで悲しまないで」
発表
これを伝えたのはフランスのクラブ自身で、インスタグラムへの投稿で「素晴らしいキャリアをありがとう、チーロ・インモービレ。あなたはレジェンドだ」と綴った。 このFWは、ラツィオ退団後、昨季前半をボローニャで過ごしたのち、直近6か月をリーグ・アンで過ごしていた。
数字
ここ数年のイタリア人ストライカーの中でも屈指の得点力を誇った一人が、ついに現役生活に終止符を打つ。36歳のチーロ・インモービレは、セリエA通算201ゴールを記録し、ここ数年は複数のフィジカル面の問題にも悩まされる中で、引退を決断した。フランスでの最後の経験では、センターフォワードとして12試合で2ゴールを記録。一方、ラツィオでは169ゴールを挙げ、単一シーズンで36ゴールにも到達した。イタリア代表のユニフォームをまとっては、2021年に欧州王者となった。
未来
インモービレは次のように語った。「やめる時が来た。私はサッカーを愛してきた。今はたくさんの計画がある。家族ともっと多くの時間を過ごすのが正しい。難しいことだが、その時が来た。簡単な決断ではなかったが、いつもどこへでもついてきてくれた家族ともっと多くの時間を過ごす時が来た。家族が私に与えてくれたものを返さなければならない。私のことで悲しまないでほしい。未来に向けて、たくさんの計画があるからね」
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