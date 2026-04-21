公式戦4試合ぶりの勝利を挙げたマドリード。しかしベルナベウのファンは途中出場したレアルの選手にブーイングを送った。

リーグ戦残り6試合で、アルバロ・アルベロア監督率いるチームはバルセロナに6ポイント差をつけられている。キリアン・エムバペ（30分）とヴィニシウス・ジュニオール（50分）が得点。アウェイのトニ・マルティネスが90分+3に1点を返した。 しかしバルセロナは水曜21時30分のセルタ戦に勝てば再び差を広げられる。

試合前、スター選手はU-19チームを列を作って迎え、ベルナベウは大きな拍手に包まれた。U-19は月曜にユースリーグ制し、トロフィーを披露した。

チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れてから6日後、チームはムバッペのディフレクトしたシュートで先制。しかしDFミリタオはクロスバーに当てた直後に負傷し、45分にルディガーと交代した。