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Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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公式戦4試合ぶりの勝利を挙げたマドリード。しかしベルナベウのファンは途中出場したレアルの選手にブーイングを送った。

ラ・リーガ
レアル・マドリー 対 アラベス
レアル・マドリー
アラベス

チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに敗退したレアル・マドリードが、4試合ぶり勝利。

スペイン・ラ・リーガでレアル・マドリードは降格圏のデポルティーボ・アラベスを2－1（前半1－0）で下し、今季タイトルへの望みを繋いだ。だが、バイエルン戦敗退の悔しさがファンにまだ残っており、エドゥアルド・カマヴィンガがその雰囲気を身をもって感じた。

  • リーグ戦残り6試合で、アルバロ・アルベロア監督率いるチームはバルセロナに6ポイント差をつけられている。キリアン・エムバペ（30分）とヴィニシウス・ジュニオール（50分）が得点。アウェイのトニ・マルティネスが90分+3に1点を返した。 しかしバルセロナは水曜21時30分のセルタ戦に勝てば再び差を広げられる。

    試合前、スター選手はU-19チームを列を作って迎え、ベルナベウは大きな拍手に包まれた。U-19は月曜にユースリーグ制し、トロフィーを披露した。

    チャンピオンズリーグ準々決勝でバイエルンに敗れてから6日後、チームはムバッペのディフレクトしたシュートで先制。しかしDFミリタオはクロスバーに当てた直後に負傷し、45分にルディガーと交代した。

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  • バイエルン戦敗退後、レアルが再び勝利―カマヴィンガにブーイング

    後半、ヴィニシウスがミドルシュートで2-0とし、喜ぶ代わりに申し訳なさそうに手を合わせた。 それでもベルナベウの観客はすべてを許さず、ミュンヘンで2枚の警告を受けて退場したカマヴィンガは63分に投入された際、明確なブーイングを受けた。

    アラベスは最後まで粘り強く戦ったが、トニ・マルティネス（45+5分）とカレベ（82分）のシュートはポストに阻まれ、1点差に詰め寄るには遅すぎた。

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