AFP
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公式声明：プレミアリーグがマンチェスター・シティに対する115件の財務違反を有罪と認定
独立委員会が有罪評決を下す
プレミアリーグが今日発表した公式声明で、マンチェスター・シティに対する前例のない裁定が確認された。リーグは次のように発表した。「独立委員会は、9シーズンにわたるプレミアリーグの財務規則に対する重大な違反に関連するすべての告発について、またリーグの調査への非協力に関する告発の大半について、マンチェスター・シティFCに有罪の判断を下した」。詳細な認定では、資金供与を偽装したとされる仕組みが明らかになった。
声明は続けてこう述べた。「独立委員会は、マンチェスター・シティが期間中に複数のスポンサーとの間で『見せかけの』商業契約を手配していたと認定した。これらは資金供与を偽装した仕組みの一部であり、それらの企業は該当するスポンサー料の一部のみを支払うことが求められていた。残額はクラブを保有していたAbu Dhabi United Group Investment & Development Ltd（ADUG）が拠出していた」
- Getty Images Sport
財務規則違反、調査は難航
統括団体は、財務上の不正の規模が9億ポンドを超えていたことを明確にした。声明では次のように記された。「これらのスキームの目的は、対象期間中にクラブの収益を人為的に膨らませ、費用を9億ポンド超削減したように見せることで、財務ルールに適合しているよう装うことにあったと認定された。その結果、委員会の認定によれば、クラブは事実と異なる会計を提出し、監査人およびサッカー規制当局に対して財務状況の実態を隠していた。委員会は『その行為によって、クラブが明らかにプレミアリーグ規則の回避を意図していた』と結論づけた。」
プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズ氏は事態の深刻さについて、「中心となる裁定は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きていたのかという事実を確定するものだ。クラブがほぼ10年にわたり、組織的にプレミアリーグ規則を破っていた経緯を詳述している」と述べた。
さらにマスターズ氏は、「この懲戒案件、そしてこの裁定は、プレミアリーグ史上最も重大なものだ」と付け加えた。加えて委員会は、4年に及ぶ調査の間にクラブが「リーグに対する協力義務および最大限の誠実義務に関して複数の違反を犯した」と明らかにし、マンチェスター・シティが「プレミアリーグの調査を止め、妨げるために協調的な努力を行った」と結論づけた。
クラブは潔白を主張し、争う構えを見せている
マンチェスター・シティは委員会の認定を強く拒否し、この裁定に異議を申し立てる構えだ。クラブは独自の声明で次のように反応した。「マンチェスター・シティFCは、本日公表されたプレミアリーグ委員会の見解に失望するとともに驚いている。クラブはプレミアリーグによる告発について潔白であり、本件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する。したがってクラブは、適切なあらゆる規制上および法的な場において、必要に応じて先手を打ちながら、断固として対応していく」
この決定と争う意思を示し、クラブはさらにこう付け加えた。「プレミアリーグの手続きは現在も進行中であり、重要な要素の一部は未完了のままだ。マンチェスター・シティFCは今後、この見解には法、原則、事実の各面で明白かつ重大な誤りが含まれており、安全とはいえないことを根拠として、利用可能な不服申し立ての手段を追求していく」
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異議申し立て手続きが始まる中、制裁が迫る
委員会による有罪評決を受け、制裁の問題は今後、非公開の別個の審理で扱われることになる。マンチェスター・シティが科される可能性のある処分は、多額の罰金や勝ち点剥奪から自動降格まで多岐にわたる。クラブには10月2日まで正式に控訴する猶予があるため、この法廷闘争は当面の間、イングランドサッカー界を支配する話題になるとみられている。
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