統括団体は、財務上の不正の規模が9億ポンドを超えていたことを明確にした。声明では次のように記された。「これらのスキームの目的は、対象期間中にクラブの収益を人為的に膨らませ、費用を9億ポンド超削減したように見せることで、財務ルールに適合しているよう装うことにあったと認定された。その結果、委員会の認定によれば、クラブは事実と異なる会計を提出し、監査人およびサッカー規制当局に対して財務状況の実態を隠していた。委員会は『その行為によって、クラブが明らかにプレミアリーグ規則の回避を意図していた』と結論づけた。」

プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズ氏は事態の深刻さについて、「中心となる裁定は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きていたのかという事実を確定するものだ。クラブがほぼ10年にわたり、組織的にプレミアリーグ規則を破っていた経緯を詳述している」と述べた。

さらにマスターズ氏は、「この懲戒案件、そしてこの裁定は、プレミアリーグ史上最も重大なものだ」と付け加えた。加えて委員会は、4年に及ぶ調査の間にクラブが「リーグに対する協力義務および最大限の誠実義務に関して複数の違反を犯した」と明らかにし、マンチェスター・シティが「プレミアリーグの調査を止め、妨げるために協調的な努力を行った」と結論づけた。