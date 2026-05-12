「公になったことの方が問題だ」：フロレンティーノ・ペレス会長は、レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの対立を軽視した。

「ここで選手が口論したのは初めてではない」と79歳のペレスは、バルベルデが頭部外傷を負ったレアルの選手間の争いを軽く受け流した。「毎年のように口論はあった。今回もそういうものだ！」

ペレスが怒ったのは、その出来事が公になったことだ。「選手同士の口論はひどかったが、それ以上にひどいのは、それが公になったことだ」と激怒した。「毎年、口論はあったし、時には複数回あったこともあるが、公になったことは一度もない」

「リークは口論より悪質だ」とペレス。「選手たちは後に和解し、コーヒーを飲み、握手もできる。だが、あのようなリークは最悪だ」。同時に「情報源は把握している」と語った。