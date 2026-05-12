レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は火曜日、理事会後の記者会見でメディアを強く批判し、「誰とでも戦う」と宣言した。また、フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの練習中のトラブルにも言及した。
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「公になったことの方が問題だ」：フロレンティーノ・ペレス会長は、レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの対立を軽視した。
「ここで選手が口論したのは初めてではない」と79歳のペレスは、バルベルデが頭部外傷を負ったレアルの選手間の争いを軽く受け流した。「毎年のように口論はあった。今回もそういうものだ！」
ペレスが怒ったのは、その出来事が公になったことだ。「選手同士の口論はひどかったが、それ以上にひどいのは、それが公になったことだ」と激怒した。「毎年、口論はあったし、時には複数回あったこともあるが、公になったことは一度もない」
「リークは口論より悪質だ」とペレス。「選手たちは後に和解し、コーヒーを飲み、握手もできる。だが、あのようなリークは最悪だ」。同時に「情報源は把握している」と語った。
レアル・マドリードでバルベルデとチョアメニが衝突
バルベルデはチョアメニとのもみ合いで頭部に裂傷を負い、病院で数針縫う処置を受けた。 クラブは「頭部外傷と診断され、10〜14日間の安静が必要」と発表。バルベルデは「自宅療養中で状態は良好」とコメントした。
チュアメニは後に「どのロッカールームでも起こり得るが、レアル・マドリードにはふさわしくない。世界中から注目されるクラブだから」と謝罪した。 「今となっては、誰が何をしたか、誰が何を言ったか、あるいは誰が正しくて誰が間違っていたかを突き止めるべき時ではない。私はクラブからの処分を承知し、それを受け入れる」
クラブは金曜、内部聴聞会を経て両選手に50万ユーロの罰金を科し、懲戒手続きを終了したと発表した。
発端は練習開始時にバルベルデがチュアメニとの握手を拒否したこと。練習中に両者の対立は激化し、ロッカールームでバルベルデは打撲と裂傷を負った。 複数のチームメイトが仲裁に入った。マルカ紙によると、その後ロッカールームで緊急会議が開かれたという。