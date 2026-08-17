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Adhe Makayasa

翻訳者：

「全面的に責任を負う」　ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、ラツィオのコッパ・イタリアでのマントヴァ戦敗戦を謝罪

ジェンナーロ・ガットゥーゾ
ラツィオ
ラツィオ 対 マントヴァ
マントヴァ
コッパ・イタリア
セリエ A

ジェンナーロ・ガットゥーゾは、スタディオ・オリンピコで行われたコッパ・イタリア1回戦でラツィオがマントヴァに0-2で屈する屈辱的な敗戦を喫した後、誠実に謝罪した。新たに就任した指揮官は、この早すぎるカップ戦敗退の責任を全面的に引き受ける姿勢を示し、厳しいセリエAの戦いが始まる前に、チームに結束を保ち、黙って努力を続けるよう求めた。

  • 格下が大番狂わせを演じる

    ラツィオはコッパ・イタリアで、スタディオ・オリンピコでマントヴァにまさかの2-0で敗れ、苦い早期敗退を喫した。序盤は試合を支配していたものの、マッテオ・カンチェッリエーリとブライエ・ディアが立て続けに決定機を逃すと、75分にフランチェスコ・ルオッコがアウェーのマントヴァに先制点をもたらした。終盤に同点を狙って必死の攻勢に出たが、それが裏目に出る形となり、後半アディショナルタイムにイスマエル・カヤッツォが容赦ないカウンターから決定打を決めて波乱を完結させた。


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  • SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    監督が責任を引き受ける

    ガットゥーゾ監督は試合終了後、『Sportmediaset』の取材に対し、自チームの精彩を欠いたパフォーマンスについて全面的に謝罪した。「非常に大きな痛手だ。こうして前に立つのが正しいことだから私は出てきたが、今は黙って必死にやる時だ。責任はすべて私にある。やるべきことがたくさんあるのは分かっていた。今は痛みを感じているし、謝罪しなければならない。前に進む。そして、すべてを懸けているこの選手たちを私は間違いなく支持する」

    また、この指揮官は前半の消極的な戦いぶりがアウェーチームに自信を与えてしまったとも指摘した。「改善すべき点は多い。この瞬間はつらいが、強くあり続ける必要がある。確かにいくつかチャンスはあったが、前半は中途半端なことをしてしまった。アグレッシブさがまったく足りず、相手にスペースを与えすぎた。私は、選手たちがチャンスを作ってそれを外す方がいい。初日から、私たちは結束し、努力し続けなければならないと分かっていた。ハードワークと良いシーズンにしたいという思いがあってこそ、ここから抜け出せる」

  • 戦術家、移籍を言い訳にすることを拒否

    元ACミラン指揮官は、移籍市場の動きに逃げ道を求めることを拒み、ピッチに立った選手たちに全面的な責任を求めた。「今日はマーケットの話ではない。ピッチに立った選手たちの問題だ。あれが足りない、これが足りないと言うのは簡単だ。今必要なのは責任であり、そのあとで今後数日間に何が起こるかを見ることになる」

    さらに、いら立ちを強めるファンとの関係修復に向け、舞台裏では冷静さを保つよう訴えた。「選手たちは良い形で取り組んでいるし、意欲的に練習している。大きく変わった部分もある。取り組み始めてから40日が経ち、強い意欲と献身がある。だが今夜は受け入れがたい苦い結果だ。うまく対処し、落ち着いて取り組めることを願っている。外にいる人々が満足していないことは分かっているし、その流れも変えていきたい」

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  • SS Lazio v Mantova 1911 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    過密な国内日程が対応を求める

    屈辱的な敗戦によって、ラツィオのカップ戦での戦いは突然終わりを迎え、欧州の戦いに気を取られることなく国内リーグに専念することになった。ガットゥーゾにとっては、8月24日月曜日にセリエA開幕戦でボローニャとのアウェーゲームに臨む前に、チームの士気を立て直すことが急務となる。レナト・ダッラーラでローマのクラブが断固たる反応を示せなければ、首都でのプレッシャーは瞬く間に高まるだろう。

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