元ACミラン指揮官は、移籍市場の動きに逃げ道を求めることを拒み、ピッチに立った選手たちに全面的な責任を求めた。「今日はマーケットの話ではない。ピッチに立った選手たちの問題だ。あれが足りない、これが足りないと言うのは簡単だ。今必要なのは責任であり、そのあとで今後数日間に何が起こるかを見ることになる」

さらに、いら立ちを強めるファンとの関係修復に向け、舞台裏では冷静さを保つよう訴えた。「選手たちは良い形で取り組んでいるし、意欲的に練習している。大きく変わった部分もある。取り組み始めてから40日が経ち、強い意欲と献身がある。だが今夜は受け入れがたい苦い結果だ。うまく対処し、落ち着いて取り組めることを願っている。外にいる人々が満足していないことは分かっているし、その流れも変えていきたい」