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「全面的に責任を負う」 ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督、ラツィオのコッパ・イタリアでのマントヴァ戦敗戦を謝罪
格下が大番狂わせを演じる
ラツィオはコッパ・イタリアで、スタディオ・オリンピコでマントヴァにまさかの2-0で敗れ、苦い早期敗退を喫した。序盤は試合を支配していたものの、マッテオ・カンチェッリエーリとブライエ・ディアが立て続けに決定機を逃すと、75分にフランチェスコ・ルオッコがアウェーのマントヴァに先制点をもたらした。終盤に同点を狙って必死の攻勢に出たが、それが裏目に出る形となり、後半アディショナルタイムにイスマエル・カヤッツォが容赦ないカウンターから決定打を決めて波乱を完結させた。
- Getty Images Sport
監督が責任を引き受ける
ガットゥーゾ監督は試合終了後、『Sportmediaset』の取材に対し、自チームの精彩を欠いたパフォーマンスについて全面的に謝罪した。「非常に大きな痛手だ。こうして前に立つのが正しいことだから私は出てきたが、今は黙って必死にやる時だ。責任はすべて私にある。やるべきことがたくさんあるのは分かっていた。今は痛みを感じているし、謝罪しなければならない。前に進む。そして、すべてを懸けているこの選手たちを私は間違いなく支持する」
また、この指揮官は前半の消極的な戦いぶりがアウェーチームに自信を与えてしまったとも指摘した。「改善すべき点は多い。この瞬間はつらいが、強くあり続ける必要がある。確かにいくつかチャンスはあったが、前半は中途半端なことをしてしまった。アグレッシブさがまったく足りず、相手にスペースを与えすぎた。私は、選手たちがチャンスを作ってそれを外す方がいい。初日から、私たちは結束し、努力し続けなければならないと分かっていた。ハードワークと良いシーズンにしたいという思いがあってこそ、ここから抜け出せる」
戦術家、移籍を言い訳にすることを拒否
元ACミラン指揮官は、移籍市場の動きに逃げ道を求めることを拒み、ピッチに立った選手たちに全面的な責任を求めた。「今日はマーケットの話ではない。ピッチに立った選手たちの問題だ。あれが足りない、これが足りないと言うのは簡単だ。今必要なのは責任であり、そのあとで今後数日間に何が起こるかを見ることになる」
さらに、いら立ちを強めるファンとの関係修復に向け、舞台裏では冷静さを保つよう訴えた。「選手たちは良い形で取り組んでいるし、意欲的に練習している。大きく変わった部分もある。取り組み始めてから40日が経ち、強い意欲と献身がある。だが今夜は受け入れがたい苦い結果だ。うまく対処し、落ち着いて取り組めることを願っている。外にいる人々が満足していないことは分かっているし、その流れも変えていきたい」
- Getty Images Sport
過密な国内日程が対応を求める
屈辱的な敗戦によって、ラツィオのカップ戦での戦いは突然終わりを迎え、欧州の戦いに気を取られることなく国内リーグに専念することになった。ガットゥーゾにとっては、8月24日月曜日にセリエA開幕戦でボローニャとのアウェーゲームに臨む前に、チームの士気を立て直すことが急務となる。レナト・ダッラーラでローマのクラブが断固たる反応を示せなければ、首都でのプレッシャーは瞬く間に高まるだろう。
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