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「全面的に同意する！」 レアル・マドリーがハビエル・テバス会長の辞任を要求する中、ラ・リーガ会長テバスがレアル・マドリーに痛烈な反撃を開始
テバス、辞任要求を拒否
レアル・マドリーとラ・リーガの役員会レベルでの対立は、ついに沸点に達した。ロス・ブランコスがテバス会長の辞任を要求する痛烈な声明を発表したのを受け、リーグ会長は公の場で厳しく反論した。マドリーは、同会長が中立性を欠き、繰り返しクラブを攻撃していると非難し、スペインサッカーには公平なリーダーシップが必要だと主張していた。
しかし、テバス会長は一歩も引かず、マドリーの考える公平性に異議を唱えた。たとえスペインで最も強大なクラブの一つと衝突することになっても、自身の役割は平等を守ることにあると明言した。この対立は、直近のマドリー・ダービーをめぐる物議を醸す発言をきっかけに再燃したが、同会長は、自身の統治が首都のクラブの意向に左右されるべきだという考えを明確に退けた。
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「誰にも従属しない」
テバスはこの反論で一切手加減せず、マドリーの当初の声明にあった一文を即座に取り上げた。「声明は読んだ。その中の一文には全面的に同意する。ラ・リーガ会長は大会のオーナーではない」と記した。「レアル・マドリー会長も同じだ」
同氏は、特に判定をめぐって自分たちを被害者のように見せようとするクラブの姿勢を非難し、マドリーが公式テレビチャンネルを使って偏った主張を押し出していると批判した。「彼らは何年も前から、Real Madrid TVや代弁者を通じて、毎週のように不正に操作されたリーグについて語り、書き続けてきた」と述べた。「主審の判定を批判するのは正当だ。だが、あらゆる不利益と感じたものを迫害の証拠に変えてしまうのは別の話だ。それは信頼を生むのか、それともスペインサッカーのイメージを傷つけるのか」
マドリーの求める中立性について触れると、テバスは公平であることと何もしないことは全く別だと強調した。「彼らは中立と独立を混同している。もし中立という言葉で、何事にも立場を取らず、何が正しく何が間違っているかについてさえ態度を示さないことを意味するのなら、私に責任を放棄しろと言っているのと同じだ」と説明した。「独立とは、圧力や従属なしに自らの判断で決め、全員に同じルールを適用し、共通の利益を守ることだ。それは、レアル・マドリーが気に入らなくても、決断し立場を示すことを意味する」
最後に同氏は、自らの権限について断定的に言い切った。「そして、全員を代表することは、最も力のある者に従うことを意味しない」とテバスは付け加えた。「私はラ・リーガのオーナーではないし、1つのクラブの所有物であるかのように運営することもない。私は全員を尊重する。誰にも従属しない」
亀裂の入った関係が決定的な破綻点に達する
今回の衝突は、スペインサッカー界で最も大きな影響力を持つ2つの存在の間で長年続いてきた確執の、いわば新たな1章にすぎない。レアル・マドリーとラ・リーガは、国内サッカーの財政面と構造面の方向性をめぐって一貫して対立しており、共通認識を見いだすことはほとんどなかった。
テバスが全クラブの利益を守れていないというマドリーの主張は、同氏の統治そのものに対する直接的な異議申し立てである。レアル・マドリーは、彼の率直な発言がリーグ全体の評判を積極的に損なっていると主張している。
しかし、テバスは自らを全体利益の究極的な擁護者として位置づけてきた。辞任要求を公に退けたことで、競争均衡を維持するため、マドリーの莫大な資金力と影響力に歯止めをかけるという自身の姿勢を鮮明にしている。
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激化する役員室での対立を読み解く
双方の立場は強硬で、解決の可能性は極めて低いように見える。テバスは引き続き揺るぎない立場にあり、レアル・マドリーは今後も同氏のリーダーシップの下で対応していかなければならない。この対立が公になっている以上、今後のあらゆる審判を巡る論争や運営上の判断は、首都クラブによって厳しく精査されることになる。
国内シーズンが進むにつれて、ベルナベウとラ・リーガ本部の緊張関係は避けがたくくすぶり続けるだろう。この根深い組織的亀裂は、今季のスペイン国内での戦いの残りにも長い影を落とす恐れがある。
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