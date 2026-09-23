テバスはこの反論で一切手加減せず、マドリーの当初の声明にあった一文を即座に取り上げた。「声明は読んだ。その中の一文には全面的に同意する。ラ・リーガ会長は大会のオーナーではない」と記した。「レアル・マドリー会長も同じだ」

同氏は、特に判定をめぐって自分たちを被害者のように見せようとするクラブの姿勢を非難し、マドリーが公式テレビチャンネルを使って偏った主張を押し出していると批判した。「彼らは何年も前から、Real Madrid TVや代弁者を通じて、毎週のように不正に操作されたリーグについて語り、書き続けてきた」と述べた。「主審の判定を批判するのは正当だ。だが、あらゆる不利益と感じたものを迫害の証拠に変えてしまうのは別の話だ。それは信頼を生むのか、それともスペインサッカーのイメージを傷つけるのか」

マドリーの求める中立性について触れると、テバスは公平であることと何もしないことは全く別だと強調した。「彼らは中立と独立を混同している。もし中立という言葉で、何事にも立場を取らず、何が正しく何が間違っているかについてさえ態度を示さないことを意味するのなら、私に責任を放棄しろと言っているのと同じだ」と説明した。「独立とは、圧力や従属なしに自らの判断で決め、全員に同じルールを適用し、共通の利益を守ることだ。それは、レアル・マドリーが気に入らなくても、決断し立場を示すことを意味する」

最後に同氏は、自らの権限について断定的に言い切った。「そして、全員を代表することは、最も力のある者に従うことを意味しない」とテバスは付け加えた。「私はラ・リーガのオーナーではないし、1つのクラブの所有物であるかのように運営することもない。私は全員を尊重する。誰にも従属しない」



