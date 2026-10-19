ネヴィルはキャリックに対し、12月か1月になってもマンチェスター・ユナイテッドの不調が続けば、厳しい状況に直面すると警告した。エランド・ロードでのリーズ・ユナイテッド戦を1-1で引き分けたことで、チームは6試合未勝利となり、プレミアリーグで13位に位置している。

キャリック率いるチームは7試合で勝ち点7を獲得したが、昨季トップリーグに所属していたチームにはまだ勝てていない。ネヴィルは次のボーンマスとのリーグ戦を重要視し、今後数週間で流れを変えなければならないと強調した。

最近の苦戦にもかかわらず、ネヴィルはエランド・ロードで得た勝ち点1に、わずかながら希望を見いだしている。この結果は、キャリックにとって好転への前向きな一歩だと考えている。