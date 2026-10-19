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「全然足りない！」マンチェスター・ユナイテッドの低迷が続く中、ガリー・ネヴィルがマイケル・キャリックに解任の可能性を厳しく警告
オールド・トラッフォードで高まるプレッシャー
ネヴィルはキャリックに対し、12月か1月になってもマンチェスター・ユナイテッドの不調が続けば、厳しい状況に直面すると警告した。エランド・ロードでのリーズ・ユナイテッド戦を1-1で引き分けたことで、チームは6試合未勝利となり、プレミアリーグで13位に位置している。
キャリック率いるチームは7試合で勝ち点7を獲得したが、昨季トップリーグに所属していたチームにはまだ勝てていない。ネヴィルは次のボーンマスとのリーグ戦を重要視し、今後数週間で流れを変えなければならないと強調した。
最近の苦戦にもかかわらず、ネヴィルはエランド・ロードで得た勝ち点1に、わずかながら希望を見いだしている。この結果は、キャリックにとって好転への前向きな一歩だと考えている。
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回復に向けた一つの青写真
ガリー・ネヴィル・ポッドキャストで、元DFは今回の引き分けがキャリックにとって今後に向けた確かな土台になり得るとの見方を示した。また、ここ数週間でクラブへの期待が大きく低下したと指摘した。
「今は水準が下がり、期待も低い」とネヴィルは語った。「だが、マイケル・キャリックにとっては足掛かりになるはずだし、プレミアリーグで階段を上る最初の一歩に感じられるだろう。
「この結果から自信を得られるかもしれないし、今後の戦い方の指針も見えてくるかもしれない。マテウス・クーニャやマーカス・ラッシュフォードらをベンチから投入し、より堅実な戦いを目指す必要があるのかもしれない」
戦術的なローテーションと戦略上の目標
ネヴィル氏は、マンチェスター・ユナイテッドが順位を上げようとするなか、キャリック監督には選手を効果的に起用することが求められると考えている。また、今季の目標を示し、欧州最高峰の大会への出場を逃した場合、財政面と競技面で深刻な影響が及ぶと強調した。
「4位ならバーディー、5位ならパー、6位ならボギーといったところだ」とネヴィル氏は説明した。「ただ、トップ5から外れるわけにはいかない。そうなればチャンピオンズリーグ出場を逃し、悪循環に陥る。選手たちはチャンピオンズリーグでプレーしたがっているから獲得できず、大会からの収入も得られない。6000万～7000万ポンドを失い、木曜夜にはヨーロッパリーグを戦うことになる」
「マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドが、投資を受けながら成長を続けるには、5位が必須だ。今後数週間で状況を変えなければならない。ボーンマス戦は本当に重要だし、チェルシーとのアウェー戦も重要だ。その間の試合をどう乗り切るかも問われる」
「目標は5位と言わなければならない。5位を下回れば失望を招き、開幕時に誰もが予想した順位からすれば水準を落としたことになる。現状では、その順位に届くにはほど遠い。ブライトン、リヴァプール、アストン・ヴィラを見ると、少し調子を上げているようだ。厳しい状況だ」
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キャリックにとって重要な数週間が控える
ボーンマスやチェルシーとのアウェー戦を含む難しい日程が待ち受けており、今後はキャリックにとって重要な時期となる。だが、その前にマンチェスター・ユナイテッドは水曜日、チャンピオンズリーグでコモと対戦する。
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