(C)Getty Images
翻訳者：
「全然盛り上がらなかった！」――ウェイン・ルーニーが、マドンナ、シャキーラ、ジャスティン・ビーバーが出演した「クソみたいな」ワールドカップ決勝のハーフタイムショーを痛烈に批判。
ルーニー、ワールドカップのハーフタイムショーを否定
ルーニーはワールドカップ決勝初のハーフタイムショーを批判し、「長い休憩で面白くなかった」と語った。大会はニュージャージー州メットライフ・スタジアムでのスペイン対アルゼンチン決勝で、スーパーボウル式ショーを採用した。
元マンチェスター・シティのマイカ・リチャーズ、ジョー・ハートと共にBBC解説を務めたルーニーは、司会のギャビー・ローガンから11分間のパフォーマンスのハイライトを問われ、「正直、あまり面白くなかった」と率直に語った。
このショーはコールドプレイのクリス・マーティンが企画し、マドンナ、シャキーラ、ジャスティン・ビーバー、BTS、バーナ・ボーイ、マペット、『セサミストリート』のキャラクターが出演した。
- Getty Images Sport
有名人のカメオ出演は、大きな反響を呼ぶには至らなかった
ハーフタイムショーで一番印象に残った瞬間を尋ねられたルーニーは、こう答えた。「正直、ショーが終わった瞬間だね。
出演したアーティストの多くは好きだが、ショー自体はひどかった。全然盛り上がれず、早く試合に戻ってほしかった。バーナ・ボーイもビーバーもシャキーラも好きだが、つまらなかった。」
リチャーズは、エンターテイメントを楽しめないルーニーを「不機嫌者」とからかった。
ITVのロイ・キーンも「少し拍子抜けだったが、スタジアムの人たちは楽しんでいたと思う」と冷静に語った。
サッカーの伝統とアメリカンスタイルのエンターテインメントが融合
ハーフタイムショーはワールドカップ決勝の大きな変化だった。FIFAはスーパーボウルを参考にした華やかなショーを導入し、1億ドルの資金調達を目指す「FIFAグローバル・シチズン教育基金」も支援した。
延長されたハーフタイムは試合の流れへの影響を懸念する声も呼んだ。ルーニーの批判は、エンターテイメント性を高めるよりサッカーそのものを重視すべきだという意見を示している。
- Getty
スペインが勝利したが、ハーフタイムショーを巡る議論は続いている。
スペインは延長戦でアルゼンチンを1-0で破り、ワールドカップを制した。バルセロナのFWフェラン・トーレスが106分に決勝弾をマークし、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームにまた一つ大きなタイトルをもたらした。
「ラ・ロハ」の優勝が話題をさらった一方で、決勝戦で初めて導入されたハーフタイムショーも議論を呼んでいる。ルーニーの批判など、解説者たちの賛否両論は、サッカー界最大の舞台がエンターテイメント性を重視すべきか否かを浮き彫りにした。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。