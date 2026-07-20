ハーフタイムショーで一番印象に残った瞬間を尋ねられたルーニーは、こう答えた。「正直、ショーが終わった瞬間だね。

出演したアーティストの多くは好きだが、ショー自体はひどかった。全然盛り上がれず、早く試合に戻ってほしかった。バーナ・ボーイもビーバーもシャキーラも好きだが、つまらなかった。」

リチャーズは、エンターテイメントを楽しめないルーニーを「不機嫌者」とからかった。

ITVのロイ・キーンも「少し拍子抜けだったが、スタジアムの人たちは楽しんでいたと思う」と冷静に語った。



